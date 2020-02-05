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Почему один и тот же город второй год удерживает звание самого проблемного по занятости

05.02.2020 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси определили 28 районов и один город с напряженной ситуацией на рынке труда. Это почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году, когда их было 53. При этом 19 территорий попало в перечень повторно. FINANCE.TUT.BY посмотрел, по каким критериям власти определяли такие города и районы.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Как определяют проблемные по занятости районы и города

Список проблемных территорий составляют каждый год. Некоторые районы и города туда попадают повторно. К примеру, в списке на 2020 год таких территорий — 19. В Брестской области — 2, в Витебской — 8. В Гомельской и Гродненской — по одному. В Минской — 6. А в Могилевской повторно в список попал город Бобруйск — единственный город, который включили в перечень в 2019-м и нынешнем годах.

Проблемные районы определяют не по одному какому-то критерию, а по совокупности на основании административных данных, ведомственной отчетности и официальной статистической информации.

При составлении перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда учитывается и уровень зарегистрированной безработицы, и число безработных, которые ищут работу больше 12 месяцев, и доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости.

Среди других критериев — доля работников организаций, находившихся в целодневном простое, отношение численности безработных к количеству вакансий и числа принятых работников к числу уволенных. Все оценки (или рейтинг), выставленные по этим пунктам, суммируют и делят на их количество. Районы и города с самыми высокими показателями и попадают в итоговой список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда.

В каких районах активнее увольняют, чем принимают на работу

Критерий, который повлиял на включение в список практически всех территорий — соотношение принятых и уволенных работников. Причем в районах, которые оказались в нем повторно, этот пункт стал решающим в 16 случаях из 18. В лидерах по разрыву между количеством уволенных и принятых на работу — Вилейский район. Там поступивших было меньше на 25,1%, чем тех, кому отдали трудовую книжку. На втором месте — Свислочский район с разницей между уволенными и принятыми 25%. На третьем — Крупский район, где разрыв 23,9%.

Среди «вновь прибывших» районов самая большая разница между уволенными и принятыми в Круглянском — 29%.

На попадание в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда повлиял и темп роста численности занятых в регионе — это отношение количества занятых в экономике в отчетном периоде к численности занятых в аналогичном периоде прошлого года. Обычно на этот показатель в большой степени влияет уровень напряженности на рынке труда. По республике он на уровне 1. На территориях, которые оказались в списке, он перевалил за единицу. Однако в некоторых районах даже при уровне напряженности на рынке труда ниже единицы темп роста численности занятых оказался минимальным в области. В Брестской — это Ивановский район (снизился на 2%), в Витебской — Городокский (-2,6%), в Гомельской — Добрушский (-4,7%), в Гродненской — Зельвинский (-3,5%), в Минской — Копыльский и Мядельский (-2,5%), в Могилевской — Дрибинский (-3,6%).

Где больше всего работников, которых отправляли на неполный день

Во многих районах, которые попали в список, заметное число работников столкнулось с неполной занятостью. Больше всего таких — в Глубокском (6,5% от списочной численности работников). Чуть ниже этот показатель в Шарковщинском районе — 6,2%.

Есть территории с предприятиями, где и вовсе был объявлен целодневный простой. В Толочинском районе таких 2,1% от их списочной численности, в Молодечненском — 2,9%, в Пуховичском и Рогачевском — 3,3%, в Березовском и Логойском — 2,4%. Рекордсмен по количеству работников, вынужденных не работать днями, Круглянский район, там показатель 9%.

В список попали также районы, где труднее всего устроиться на работу. К примеру, в Миорском 11,1% официальных безработных стоит на учете больше года. В Поставском районе — 2,8%, а Логойском — 1,6% таких.

Почему в списке оказался Бобруйск

Общий показатель Бобруйска по всем критериям оценки хоть и незначительно, но превысил цифру по республике. По Беларуси он составил 15,6, а в этом городе — 15,9.

Во-первых, в Бобруйске даже относительно проблемных районов из списка высокий уровень зарегистрированной безработицы — 0,5% от экономически активного населения. Это при показателе по стране — 0,3. Во-вторых, здесь отмечается высокий процент вынужденной неполной занятости — 12,7% (двумя годами ранее — 10,4%), при том что по стране показатель всего 1,7%.

В-третьих, в Бобруйске продолжает сокращаться число занятых в экономике (-0,4%), в то время как этот показатель по республике сократился на 0,2%.

Еще один показатель, который помог Бобруйску оказаться в списке проблемных территорий — соотношение приема и увольнения работников. Так вот за январь-сентябрь 2019 года уволенных было на 11,8% больше, чем принятых. Двумя года ранее эта разбежка составляла 12%.

При этом в Бобруйске улучшилась ситуация по тем, кто больше года не может найти работу. По официальной статистике, в январе-сентябре 2019 года в городе этот показатель составлял 0%, а двумя годами ранее — 1,3%.

Раньше в списке были и другие города: Новополоцк, Барановичи, Витебск, Брест, Пинск. Но там ситуация улучшилась, поэтому их исключили еще год назад.

Напомним, создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по не занятым в экономике — декретом № 1.

В Минтруда, рассказывая ранее про декрет № 1, поясняли, что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.

В прошлом году таких районов и городов было 53, а в 2018 — 48.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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