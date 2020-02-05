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Помните, как в Беларуси пропали все радары скорости? Теперь они возвращаются, но их лучше прячут

05.02.2020 12:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В конце декбря 2019-го мы писали, что с улиц Минска убрали все радары, которые фиксируют превышение скорости. Оказалось, они исчезли по всей стране, но почти сразу начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк сказал, что радары вернут. Только пообещал, что принцип выбора места для их установки изменится. И вот kp.by передает, что датчики скорости вновь начали появляться на беларуских дорогах.

Сегодня, 5 февраля, первые из них уже есть на дорогах Бреста и Брестской области. Они следят за скоростью машин скрыто: это значит, что места установки не обозначаются предупреждающими знаками, как раньше. Но за нарушения скоростного режима привлекать водителей к административной ответственности пока не станут: радары запущены в тестовом режиме. 

Также скрытый контроль ведется на трассах М1 Брест – Минск – граница России, Р85 Слоним – Высокое, М 10 Кобрин – Гомель – граница России.

Как отсутствие радаров влияло на ситуацию на дорогах?

Мы писали, как в первые дни после пропажи всех радаров скорости журналисты TUT.by провели эксперимент. Они достали один из таких радаров и подошли к минским дорогам в разных частях города – на Партизанском проспекте и на проспекте Независимости. Эксперимент проходил в выходной день, машин было меньше, чем в будни, и шел дождь.

Тем не менее, за два часа журналисты насчитали 171 нарушителя скорости. Среди них: три машины такси, одна маршрутка и одно каршеринговое авто. Среди тех, кто значительно превышал скорость, было много BMW (бессмертная классика).

Стоит добавить, что корреспонденты не смогли сравнить свои результаты с тем, сколько нарушителей фиксировала ГАИ, когда камеры еще работали. Однако журналисты утверждают, что раньше одна камера «ловила» несколько десятков нарушителей за весь день. Сейчас цифры другие: за два часа камера на Партизанском увидела 60 нарушителей, на Независимости – 111.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В конце декбря 2019-го мы писали, что с улиц Минска убрали все радары, которые фиксируют превышение скорости. Оказалось, они исчезли по всей стране, но почти сразу...
 
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