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Помните, как в Беларуси пропали все радары скорости? Теперь они возвращаются, но их лучше прячут
Источник материала: KYKY>
В конце декбря 2019-го мы
Сегодня, 5 февраля, первые из них уже есть на дорогах Бреста и Брестской области. Они следят за скоростью машин скрыто: это значит, что места установки не обозначаются предупреждающими знаками, как раньше. Но за нарушения скоростного режима привлекать водителей к административной ответственности пока не станут: радары запущены в тестовом режиме.
Также скрытый контроль ведется на трассах М1 Брест – Минск – граница России, Р85 Слоним – Высокое, М 10 Кобрин – Гомель – граница России.
Как отсутствие радаров влияло на ситуацию на дорогах?
Мы
Тем не менее, за два часа журналисты насчитали 171 нарушителя скорости. Среди них: три машины такси, одна маршрутка и одно каршеринговое авто. Среди тех, кто значительно превышал скорость, было много BMW (бессмертная классика).
Стоит добавить, что корреспонденты не смогли сравнить свои результаты с тем, сколько нарушителей фиксировала ГАИ, когда камеры еще работали. Однако журналисты утверждают, что раньше одна камера «ловила» несколько десятков нарушителей за весь день. Сейчас цифры другие: за два часа камера на Партизанском увидела 60 нарушителей, на Независимости – 111.
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В конце декбря 2019-го мы писали, что с улиц Минска убрали все радары, которые фиксируют превышение скорости. Оказалось, они исчезли по всей стране, но почти сразу...
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