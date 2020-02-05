Помните, как в Беларуси пропали все радары скорости? Теперь они возвращаются, но их лучше прячут

Источник материала: KYKY

В конце декбря 2019-го мы писали , что с улиц Минска убрали все радары, которые фиксируют превышение скорости. Оказалось, они исчезли по всей стране, но почти сразу начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк сказал , что радары вернут. Только пообещал, что принцип выбора места для их установки изменится. И вот kp.by передает , что датчики скорости вновь начали появляться на беларуских дорогах.

Сегодня, 5 февраля, первые из них уже есть на дорогах Бреста и Брестской области. Они следят за скоростью машин скрыто: это значит, что места установки не обозначаются предупреждающими знаками, как раньше. Но за нарушения скоростного режима привлекать водителей к административной ответственности пока не станут: радары запущены в тестовом режиме.

Также скрытый контроль ведется на трассах М1 Брест – Минск – граница России, Р85 Слоним – Высокое, М 10 Кобрин – Гомель – граница России.

Как отсутствие радаров влияло на ситуацию на дорогах?

Мы писали , как в первые дни после пропажи всех радаров скорости журналисты TUT.by провели эксперимент. Они достали один из таких радаров и подошли к минским дорогам в разных частях города – на Партизанском проспекте и на проспекте Независимости. Эксперимент проходил в выходной день, машин было меньше, чем в будни, и шел дождь.

Тем не менее, за два часа журналисты насчитали 171 нарушителя скорости. Среди них: три машины такси, одна маршрутка и одно каршеринговое авто. Среди тех, кто значительно превышал скорость, было много BMW (бессмертная классика).

Стоит добавить, что корреспонденты не смогли сравнить свои результаты с тем, сколько нарушителей фиксировала ГАИ, когда камеры еще работали. Однако журналисты утверждают, что раньше одна камера «ловила» несколько десятков нарушителей за весь день. Сейчас цифры другие: за два часа камера на Партизанском увидела 60 нарушителей, на Независимости – 111.