Источник материала: Кричевская жизнь





В четвертый подъезд дома № 59, что по улице Советской, приятно зайти. Чисто, аккуратно побелен потолок, окрашены панели, много домашних цветов, есть живописные полотна, фотокартины, панно, аппликации из бумаги, словом, чувст­вуется рука хозяина.

Старшая подъезда Раиса Потапенко рассказала коррес­понденту районной газеты, что хотелось создать порядок и уют, приблизить подъезд к домашней обстановке, воспитать ответственное отношение. Так, в подъезде были расклеены плакаты, на которых в стихотворной форме содержался призыв:

«Подъезд – наш общий дом,

Чужие редко ходят в нем.

Дадим же вместе грязи бой…»

Также были размещены общие правила для жильцов. Во время проведения капитального ремонта дома, когда на лестничной клетке были смонтированы новые окна из ПВХ, потребовалось проведение час­тичного косметического ремонта. Здесь трудились рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений Анастасия Цумарова и Ольга Гордеева. Оксана Савицкая, Татьяна Асмоловская и Наталья Шавко помогали по просьбе старшей подъезда. Не остались в стороне сами жители подъезда дома – Майя Ломинская, Людмила Садовникова и Оксана Сивова. Людмила Шамро приняла участие в украшении подъезда. Раиса Потапенко передала два живописных полотна и две фотокартины. Семья Радько поливает домашние растения, которые находятся на площадке пятого этажа.





Словом, каждый из жильцов вложил частичку труда в создание уюта. И сами жители подъезда, а также их дети и внуки бережно относятся к тому, что создано общим трудом.

– Подъезд – наш общий дом, – говорит Раиса Ивановна.

И невозможно не согласиться с ней, ведь квартира начинается не с входной двери, а с подъезда. Поэтому подъезд – общая прихожая тех, кто живет здесь. И гости, конечно же, это оценят. Да и самим приятно.

Д. Владимиров.