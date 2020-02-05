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«Подъезд – наш общий дом»
05.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В четвертый подъезд дома № 59, что по улице Советской, приятно зайти. Чисто, аккуратно побелен потолок, окрашены панели, много домашних цветов, есть живописные полотна, фотокартины, панно, аппликации из бумаги, словом, чувствуется рука хозяина.
Также были размещены общие правила для жильцов. Во время проведения капитального ремонта дома, когда на лестничной клетке были смонтированы новые окна из ПВХ, потребовалось проведение частичного косметического ремонта. Здесь трудились рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений Анастасия Цумарова и Ольга Гордеева. Оксана Савицкая, Татьяна Асмоловская и Наталья Шавко помогали по просьбе старшей подъезда. Не остались в стороне сами жители подъезда дома – Майя Ломинская, Людмила Садовникова и Оксана Сивова. Людмила Шамро приняла участие в украшении подъезда. Раиса Потапенко передала два живописных полотна и две фотокартины. Семья Радько поливает домашние растения, которые находятся на площадке пятого этажа.
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В четвертый подъезд дома № 59, что по улице Советской, приятно зайти. Чисто, аккуратно побелен потолок, окрашены панели, много домашних цветов,
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