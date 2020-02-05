Скончался известный белорусский режиссер-постановщик Борис Луценко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Умер известный белорусский режиссер, народный артист Беларуси Борис Луценко, ему было 82 года. Прощание с ним пройдет 7 февраля, заявили РИА «Новости» в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.

«Борис Луценко скончался в результате болезни», – сообщил представитель культурного учреждения. Простятся с режиссером в пятницу в театре. Луценко родился 16 сентября 1937 года в Майкопе на юге России. Закончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Он был постановщиком свыше 100 спектаклей на сценах Беларуси, России, Украины, Латвии и других. Наиболее известные его работы «Гамлет», «Ревизор» и «Макбет». Кроме того, он трудился в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, Театре-студии киноактера.