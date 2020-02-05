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Рост цен на топливо нужно соотносить с доходами людей эксперт

05.02.2020 13:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by
- Понятно, что многие исследовательские центры могут приводить такую относительную аналитику. Они используют не абсолютные показатели, а условные, например, соотносят цены одних стран с ценами в других странах и возможностями потребления того или иного товара.

В части именно этого рейтинга по бензину можно однозначно говорить, что те уровни цен на топливо, которые есть в Беларуси, гораздо ниже, чем у многих наших соседей. Но за последнее время рост стоимости топлива по 1 копейке раз в неделю постепенно будет смещать нас в рейтинге вниз.

Понятно, что такая тенденция при одновременном неповышении уровня зарплат населения и реальных доходов приводит к тому, что объемы относительного потребления топлива в Беларуси снижаются, по сравнению с остальными странами, входящими в ЕАЭС.

Наши НПЗ несут определенные издержки, связанные с выплатами задолженности по кредитам, займам, взятым для модернизации. Естественно, вся эта нагрузка перекладывается непосредственно на стоимость топлива.

Последние несколько лет наблюдалось увеличение стоимости нефти на мировых рынках и это привело к определенному повышению издержек, которые компенсировать за счет госбюджета никто не планировал. И, как результат, Белнефтехим и НПЗ перешли к системе постепенного увеличения цены топлива.


фото: Myfin.by

Ничего здесь страшного нет, это естественные экономические процессы. Но надо понимать, что увеличение стоимости топлива однозначно сказывается на себестоимости других товаров и услуг, потому что используется транспорт для перемещения товаров, топливо для работы энергоустановок и т.д.

Из-за этого конечная стоимость наших товаров как внутри белорусского рынка, так и за пределами страны увеличивается. Тем самым снижается их конкурентоспособность.

Поэтому в этих условиях для правительства важно одновременно предусмотреть меры по стимулированию внутреннего спроса, повышению уровня доходов населения.

Иначе это приведет к дальнейшему снижению внутреннего потребления топлива, либо к иным негативным моментам, связанным с увеличением, к примеру, воровства топлива на предприятиях. Подобное мы уже наблюдали в 1990-2000-х годах.

Население в условиях высоких цен на топливо всегда будет искать какие-то альтернативные пути, не всегда законные. Поэтому важно все-таки соотносить рост цен с доходами людей. В этом случае однозначно объемы потребления будут сохраняться.


фото: Myfin.by

Нужно также указать, что произошло достаточно значительное увеличение автомобилизации населения Беларуси. Поэтому, если сравнивать количество потребляемого топлива 10 лет назад домохозяйствами, то сейчас доля расходов в среднем белорусском домохозяйстве на топливо значительно выросла.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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