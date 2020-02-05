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ФИФА не подтверждает информацию об отстранении России от ЧМ-2022

05.02.2020 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная федерация футбола (ФИФА) находится на связи с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в чемпионате мира 2022 года в Катаре по сравнению с той, что была в декабре

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.

Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. 

В декабре 2019 года глава комитета WADA по соответствию (CRC) Джонатан Тейлор заявлял, что решение исполкома WADA не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022, но если сборная России выйдет в финальную часть чемпионата мира в Катаре, ее игроки будут выступать на турнире под нейтральным флагом.


"У нас нет никакого обновления информации после нашего заявления в декабре, в котором мы указали, что ФИФА находится на связи с WADA и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF), чтобы прояснить суть решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола", - сообщили в пресс-службе ФИФА в ответ на вопрос, действительно ли сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2022.
 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) находится на связи с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и не располагает какой-то новой информацией об участии...
 
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