ФИФА не подтверждает информацию об отстранении России от ЧМ-2022

РИА Новости в пресс-службе ФИФА. Об этом сообщилив пресс-службе ФИФА.





Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.





В декабре 2019 года глава комитета WADA по соответствию (CRC) Джонатан Тейлор заявлял, что решение исполкома WADA не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022, но если сборная России выйдет в финальную часть чемпионата мира в Катаре, ее игроки будут выступать на турнире под нейтральным флагом.









"У нас нет никакого обновления информации после нашего заявления в декабре, в котором мы указали, что ФИФА находится на связи с WADA и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF), чтобы прояснить суть решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола", - сообщили в пресс-службе ФИФА в ответ на вопрос, действительно ли сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2022.



