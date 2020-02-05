Карлюкевич: книга способствует коммуникации, знакомству и дружбе

Книга способствует коммуникации, знакомству и дружбе, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает БЕЛТА .

"Книга - широкая площадка для коммуникации, знакомства, дружбы, - сказал Александр Карлюкевич. - Беларусь - открытая книга. Приходите на книжную выставку, на все стенды, ко всем экспонентам, находите что-то свое для чтения, открывайте новый мир".

В Беларуси в 2019 году издано около 10 тыс. наименований книг и брошюр общим тиражом 24 млн экземпляров. "Эти книги, безусловно, присутствуют на выставке, а рядом с ними еще несколько тысяч названий книг и брошюр, выданных в Российской Федерации, книг на русском и других языках. В нашей стране в прошлом году выдано более 800 книг на зарубежных языках, свыше 550 из них - на английском языке", - отметил министр.

Александр Карлюкевич подчеркнул, что книжный форум действительно уникален. "Каждая выставка - это целый год труда книгоиздателей, авторов, публицистов и журналистов", - добавил он.

Приветствие Президента участникам Минской книжной выставки зачитал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с сегодняшнего дня по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом - Соединенные Штаты Америки.

Сегодня в день открытия форума пройдут презентации международных издательских проектов, встречи с авторами, автограф-сессии. Завтра состоится День авторов "Мысли вслух". Его основным мероприятием станет Международный симпозиум литераторов "Писатель и время: литература как часть культурного диалога", на который в 6-й раз приедут более 50 писателей из 23 стран. Пройдут презентации книг Владимира Короткевича в честь 90-летия писателя. Своими мыслями вслух поделятся авторы книг: ректор Белорусского государственного университета Андрей Король, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Игорь Марзалюк, социолог, дипломат Иван Антонович и многие другие.

В третий день - "Беларусь - открытая книга" - акцент будет сделан на белорусской тематике: книги, авторы, кухня. Кроме того, состоится подведение итогов 59-го Национального конкурса "Искусство книги". Четвертый день будет особенно интересен для родителей и детей, которые смогут принять участие в многочисленных мероприятиях и презентациях детской литературы. В этот день пройдут театрализованные постановки по книгам различных авторов, интерактивные чтения, литературные квесты, мастер-классы, состоится дискуссия с демонстрацией новых форматов книг, награждение победителей литературного конкурса "Першацвет". Будут также подведены итоги акции "Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть Беларусь через 10 лет", организаторами которой являются Министерство информации и Министерство образования. Пятый день выставки завершится награждением участников книжного форума за лучшие экспозиции.

В дни выставки в кинотеатрах и на белорусских телеканалах будут показаны фильмы по мотивам книг, в театрах пройдут спектакли по книжной тематике.