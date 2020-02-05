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Умер режиссер Борис Луценко

05.02.2020 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский режиссер Борис Луценко скончался сегодня, 5 февраля.

Умер режиссер Борис Луценко
Информацию об этом TUT.BY подтвердили в Национальном драматическом театре имени Максима Горького.

Борис Луценко родился 16 сентября 1937 года в Майкопе (Краснодарский край). В 1967 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт.

Луценко являлся одним из лучших белорусских режиссеров советского времени. Он дважды возглавлял Национальный академический драматический театр имени Максима Горького (1973−1982 и 1991−2008). С 2008 года и до смерти являлся режиссером в этом коллективе.

Первый период был временем расцвета Горьковского театра, когда Луценко поставил такие шедевры, как «Макбет» Шекспира (1974), «Трехгрошовую оперу» Брехта (1976) и «Трагедию человека» Мадача (1979).


Вместе с Валерием Раевским, который руководил Купаловским театром, Луценко определял пути развития белорусского театра.

Также Луценко являлся режиссером Купаловского театра (1967−1973 и 1981−1982), возглавлял Театр-студию киноактера (1982−1991).

Прощание состоится 7 февраля в 12:00 в зрительском фойе Театра имени Горького (Минск, улица Володарского, 5).
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский режиссер Борис Луценко скончался сегодня, 5 февраля.
 
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