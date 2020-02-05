Умер режиссер Борис Луценко

TUT.BY подтвердили в Национальном драматическом театре имени Максима Горького. Информацию об этомподтвердили в Национальном драматическом театре имени Максима Горького.





Борис Луценко родился 16 сентября 1937 года в Майкопе (Краснодарский край). В 1967 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт.





Луценко являлся одним из лучших белорусских режиссеров советского времени. Он дважды возглавлял Национальный академический драматический театр имени Максима Горького (1973−1982 и 1991−2008). С 2008 года и до смерти являлся режиссером в этом коллективе.





Первый период был временем расцвета Горьковского театра, когда Луценко поставил такие шедевры, как «Макбет» Шекспира (1974), «Трехгрошовую оперу» Брехта (1976) и «Трагедию человека» Мадача (1979).









Вместе с Валерием Раевским, который руководил Купаловским театром, Луценко определял пути развития белорусского театра.





Также Луценко являлся режиссером Купаловского театра (1967−1973 и 1981−1982), возглавлял Театр-студию киноактера (1982−1991).



