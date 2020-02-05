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Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

05.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В Каменичском учебно-педагогическом комплексе уделяют большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сделано многое, чтобы сохранить память об участниках Великой Отечественной войны, проживавших на территории бывшего Каменичского сельсовета. В честь погибших на фронтах Великой Отечественной учениками посажен яблоневый сад. В школе есть стенд, посвященный героям той войны. К сожалению, уже не осталось в живых ни одного защитника Отечества, но земляки не забывают о тех, кто сражался на фронтах и в партизанских отрядах, приближая долгожданную победу.

 

Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Павел Павлович Кашлач (1921-2009) родился в крестьянской   семье. В 1940 г. призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. С началом войны дивизия была переброшена на Западный фронт. Участвовал в боях под Москвой, на Курской дуге, где был тяжело ранен, после чего демобилизован. Вернулся домой. После войны работал в колхозе. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Трофим Власович Кубарь (1923-1986) родился в д. Каменичи. Закончив школу, поступил на рабфак в Бобруйске. Здесь и застала его война. С 1942 г. — партизан 12-й кавалерийской бригады под командованием В.А. Тихомирова. После освобождения Осиповичского района был на фронте. Участвовал в  освобождении западных районов Беларуси. В сражении под Белостоком получил ранение. После лечения в госпитале демобилизован. Работал директором детского дома в Западной Беларуси. С 1948 по 1975 гг. — учитель, а затем директор Яновской восьмилетней школы. С 1976 по                1986 гг. — учитель географии и труда Каменичской восьмилетки.


Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Иван Леонидович Мурач (1913-1998) родился и вырос в крестьянской семье в д. Каменичи. С началом войны был мобилизован и направлен в действующую армию. Участвовал в обороне Могилева. В начале августа вернулся в родную деревню, стал партизаном 210-го отряда им. Сталина. После освобождения района воевал на 1-м Белорусском фронте. Участ-вовал в освобождении западных районов Беларуси, Польши. В послевоенные годы работал на полях родного колхоза. Награжден медалью «За  отвагу», орденом Отечест-венной войны.

Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Феликс Касперович Брилевский (1911-1989), уроженец д. Яновка. Война застала в              д. Осередок, где работал учителем в школе. После освобождения служил в 324-й стрелковой дивизии. Запомнились бои за крепость Осовец, г. Ликс, Нойндорф и Биолпа.   Участвовал в боях за Кенигсберг, за что получил благодарность и медаль. После войны работал учителем в д. Яновка.


Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Иван Кондратьевич Кубарь (1923-1989) родился в д. Каменичи.      4 мая 1941 г. был призван в армию. Служил в Калининской области. С авгус-та 1941 г. — солдат действующей армии. Воевал в 101-й Сталинской дивизии, противотанковом артиллерийском полку. В боях за Кременчуг в сентябре 1941 г. был ранен. После выздоровления  —опять фронт. Участвовал в боях за освобождение Ростова, Украины. Войну закончил в Германии. Награжден шестью медалями, орденом Славы III степени. После войны работал в колхозе «Новый путь».


Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Александр Андреевич Левчонок (1926-2002), уроженец д. Каменичи. Был партизанским связным. В июне 1944 г. призван в армию. Рядовой. Служил на 2-м Белорусском фронте. Участ-вовал в боях за освобождение западных районов Беларуси, Польши. В Белостоке был тяжело ранен. После ранения демобилизован. Вернулся в родную деревню. До выхода на пенсию работал на мехдворе колхоза «Новый путь».


Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Андрей Яковлевич Теслёнок (1922-1999). Война застала в д. Каменичи. Был партизаном бригады В.А. Тихомирова. После освобождения — в рядах армии. Демобилизован 15 августа 1945 г. После войны работал в леспромхозе в Гродзянке.


Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Иван Иванович Шкурин (1914-1996) родился в д. Каменичи. В июне 1941 г. мобилизован. Участвовал в боях за Могилев, попал в окружение. Из окружения вернулся домой. После осво-бождения района снова призван в армию. Был рядовым 459-го полка 2-й Краснознаменной Смоленской дивизии. В боях за Белосток получил тяжелое ранение, в результате ампутировали ногу. После войны работал в бухгалтерии колхоза «Новый путь», заведующим магазином. Награжден орденом Отечественной войны I степени.


Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Степан Романович Шкурин (1924-2001). В 1942 г. стал подпольщиком, а потом партизаном хозяйственной роты. После освобождения призван в действующую армию. Служил в 624-м стрелковом полку. Участвовал в освобождении Польши. В сентябре 1944 г. был ранен. Победу встретил в Пинске. После войны работал в колхозе «Новый путь».

Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Иван Сидорович Алешкевич (1922-1995), уроженец д. Каменичи. В 1940 году был призван в армию. Война застала в Западной Беларуси. Из окружения вернулся домой. С началом партизанского движения воевал в бригаде Н.Ф. Королева. Участник «рельсовой войны». После войны работал участковым, бригадиром строительной бригады, заведующим фермой колхоза «Новый путь».

Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Иван Карпович Шкурин (1911-1992), уроженец д. Ляды. В  1939 г. участвовал в присоединении Западной Беларуси в состав БССР. На Великую Отечественную войну был мобилизован 29 июля 1941 г. Служил в запасном полку, затем был отправлен на фронт в район Брянска. В бою получил ранение и попал в плен. Находился в лагере в Рурской области Германии. Вернулся 25 мая 1946 г.


Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Федор Дорофе-евич Шкурин (1920-1989). На фронте — с первого дня войны. Участ-вовал в снятии блокады Ленинграда. Был тяжело ранен, инвалид 2-й группы. После войны работал в колхозе «Новый путь».

Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Николай Алексе-евич Шкурин (1925-2000), уроженец д. Каменичи. В действующей армии — с июля 1944 г.   Участвовал в освобождении Польши, был ранен в голову. В апреле 1945 г. демобилизован. Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны І степени.

Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Петр Людвигович Ахрамович (1926-2007) родился на Кличевщине. В первые годы войны находился в партизанском отряде № 212 Осиповичского соединения. В действующую армию призвался 28 июля 1944 г. В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в боях за Кенигсберг, в   освобождении Польши. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За Победу над Германией”, “За взятие Кенигсберга».

Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район

Дергач Юрий Юрьевич (1910-1983), партизан.

Продолжение следует.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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