Похоже, американская киноакадемия случайно «слила» победителей «Оскара»

Источник материала: Tut.by

Аккаунт американской киноакадемии в Twitter опубликовал и сразу же удалил список с прогнозами на премию «Оскар». Академики уверяют, что картинка — это прогноз фанатов, и запощена она была из-за бага платформы. А в списке тем временем собрались все фавориты предыдущих премий, включая фильмы «1917» и «Паразиты», Хоакина Феникса, Рене Зеллвегер и многих других.



Фото: Antonio Diaz

Пост появился в твиттере Киноакадемии 4 февраля, то есть меньше, чем за неделю до премии «Оскар». Твит тут же был удален, но в сети разлетелась картинка, озаглавленная «Мои прогнозы на «Оскар». В списке перечислены все номинации, включая главные, и вероятных лауреатов.





В главных номинациях никаких сюрпризов список не предоставил. Фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» уже одарили наградами: он получил Золотую пальмовую ветвь в 2019 году, «Золотой глобус», BAFTA и Премию Гильдии киноактёров США в 2020. Практически равнозначно критики одобряют Шона Мендеса как лучшего режиссера (за фильм «1917), Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в байопике «Джуди» и Хоакина Феникса за роль Артура Флека в фильме «Джокер». В том, что Феникс получит свою заслуженную награду, не сомневается уже практически никто.

Часть подписчиков — а у аккаунта их почти три с половиной миллиона — все же увидела твит и уже успела высказать свое возмущение, сообщает IndieWire. В попытке прояснить ситуацию Академия опубликовала новый пост, сообщив, что предыдущий список принадлежал не им. Судя по объяснению, это была фанатская версия.

В предыдущих твитах пользователям действительно предлагали написать свои предсказания по поводу победителей. IndieWire предполагает, что Киноакадемия случайно опубликовала общие итоги этих прогнозов, не сопроводив контекстом, поэтому они выглядели, как «их» прогнозы. Но часть аудитории в твиттере объяснения уже не убедили, а кому-то и вовсе было всё равно.

О том, кто на самом деле станет лауреатами «Оскара», узнаем уже в ночь с 9 на 10 февраля на 92-й церемонии вручения наград премии за достижения в области кинематографии.

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