"Все равно сдохнет". Из-за безразличия врачей больная раком минчанка умирала в муках

Янины Петровой, умершей 24 октября 2019 года, винят врачей больницы Родные 73-летней минчанки, умершей 24 октября 2019 года, винят врачей больницы Минска в халатности и недобросовестном исполнении работы. Сын Янины уверен: своим бездействием медики заставили умирать женщину в муках, никак не облегчив процесса её ухода.





Андрей Петров и его двоюродная сестра Ирина рассказали belsat.eu жуткую историю о смерти родного человека. и его двоюродная сестрарассказалижуткую историю о смерти родного человека.





НАЧАЛО БОЛЕЗНИ И ОСЛОЖНЕНИЯ. НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА, КОТОРАЯ ГНИЛА





Янина Петрова 37 лет отработала на заводе «Горизонт». В 2016 году у нее заподозрили рак, но исследований, подтверждающих заболевание, по словам родных, не было и нет до сих пор.





В 1-й городской клинической больнице Минска женщине удалили репродуктивные органы. Сын минчанки, Андрей, рассказывает, что после хирургического вмешательства состояние его матери ухудшилось.





«Для нас очевидно, операцию сделали плохо. Мы предполагаем, что когда отделяли мочевой пузырь, его повредили. После лучевой терапии в январе 2017-го вообще его сожгли. В течение двух лет у нее с мочой выходили нитки и другие субстанции, которые страшно называть», – рассказывает Андрей Петров.





Состояние здоровья минчанки не улучшалось, она попала в реанимацию с подозрением на ТЭЛА [тромб в легких. – Прим. belsat.eu]. Летом 2018-го врачи обнаружили, что у нее уже четвертая стадия ракового заболевания, и сделали химию. В повторной терапии врачи отказали, так как женщина могла её не пережить.





Андрей отмечает, что один из осматривавших её врачей, был в шоке: он за всю свою практику не видел, чтобы хирурги оставили после себя незаживающую рану, дословно гнившую изнутри.









«Медики перекидывали ответственность друг на друга, утверждая, что болезнь запустили, что у нее все изнутри гниет. Так кто запустил, когда мы от врачей не выходили?», – возмущается Андрей.





В июле 2019 года Янине поставили стому на левую почку для отведения мочи. У женщины началось самопроизвольное недержание, она почти перестала ходить. 21 октября у неё из мочевого пошла кровь и медики отвезли её в больницу. Два дня минчанка лежала с диагнозом рак в 4-й стадии в 3-м отделении урологии. Родные утверждают, что за все время тяжело больная не получила никакой паллиативной помощи.





«Если они ничего не могли сделать, почему не перевели в онкологию, почему позволили ей страдать? У тети был специальный обезболивающий ластырь, его срок действи закончился. От нас пластырь не приняли, сказали нельзя, что есть свой и свои лекарства. Но по факту ей ничего не дали, а просто бросили умирать», – говорит двоюродная сестра сына Андрея Ирина.





ПОСЛЕДНИЕ ДНИ. УХОДИЛА, ВОЯ ОТ БОЛИ

О пребывании матери в больнице Андрей рассказывает с горечью. Он и его двоюродная сестра Ирина описывают условия, в которые попал их родной человек и в которые трудно поверить. Из рассказа следует, что за все время в отделении урологии ей не дали ни одного обезболивающего средства. Женщина не могла есть, ей не поставили ни одной капельницы. У докторов не было даже тонометра померять давление, его пришлось одалживать у сестры больной.





«Понимаете, на кровати не было листа наблюдения с именем, диагнозом, лекарствами. Ведь лекарства не давали! Она так громко кричала от боли, что соседи из палаты убегали. У мамы через одеяло проступала кровь, никто кроме нас за ней не убирал. По словам соседей по палате, медики говорили, что нет смысла тратить на нее лекарства, потому что она и так сдохнет», – говорит мужчина.





Первая запись в карточке Янины Петровой об обезболивающем средстве появилась после того, как сын вызвал милицию.





«Нас пригласили в ординаторскую, где был заведующий 3-го отделения урологии, начальник медицины и юрист, никто не представился. Начали повышенным тоном говорить, что мы мешаем, тратим их время, отрываем от работы. Они даже не зашли в палату посмотреть, в каком она состоянии!» – говорит Ирина.





ВМЕШАТЕЛЬСТВО МИЛИЦИИ, НЕТРЕЗВЫЙ РАБОТНИК РЕАНИМАЦИИ, ПЕРЕВОД В ХОСПИС

23 октября 2019-го больную перевели в реанимацию, куда родным тоже пришлось пробиваться с милицией. Там её не подключили ни к одному аппарату и датчику, единственное, что сделали, – пробовали поставить катетер со спинномозговым обезболивающим.





«Поставили его или нет, мы не знаем. Она стонала от боли. Мы были там и ничего не могли сделать. Доктор-реаниматолог была сонная, еще один работник в состоянии алкогольного опьянения», – рассказывает Ирина.





Врачи настаивали перевести Янину Петрову в хоспис. На следующий день её без ведома родственников забрали туда с самого утра, где вечером после обезболивающего укола сердце женщины остановилось.





«В больнице нам не дали ни одного документа. Умирают не от рака, от осложнений. Мы спросили, от чего остановилось сердце. Они говорят, что такую ​​информацию дают только по запросу МВД», – продолжает Андрей.









УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

После смерти Янины Петровой 4-я ГКБ написала заявление в РОВД Московского района, что Андрей буянил в нетрезвом виде, парализовал работу реанимации, нанес материальный ущерб. Проверка фактов не подтвердила, в возбуждении дела отказали.





В ответ минчанин подал жалобу в прокуратуру по факту неоказания надлежащего врачебного надзора и ухода за онкобольной, но ответа до сих пор не получил. Он утверждает, что его вызвали в РОВД и посоветовали никуда не писать и не жаловаться, иначе его ждут проблемы.





Ирина говорит, что от тети спешили избавиться, чтобы не портить статистику и репутацию заведения. 11 лет назад с мамой женщины произошла подобная история в этой же больнице.





«На словах – отличная медицина, на деле – ты никому не нужен, если не чиновник или не заплатил. Это не медицина, а болото. Многие из хороших медиков уехали, потому что за работу не платят, другие уехали, потому что устали от лжи и воровства», – говорит родственница покойной.





У родных есть задокументированные подтверждения нарушений медиков, но обращаться в инстанции в нынешней Беларуси семья считает бессмысленным.





«Мы понимали, что рак трудно вылечить, но с таким диагнозом при правильном медицинском подходе жизнь может быть качественной, её можно продлить, сделать так, чтобы человек не умирал, как собака», – добавляет племянница Янины Петровой.





В медицинском учреждении с журналистами разговаривать отказались.





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