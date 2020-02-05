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8 февраля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

05.02.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

8 февраля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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8 февраля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета  Якубовский Николай Сергеевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

8 февраля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста —Царук Игорь Георгиевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

8 февраля 2020 года с 9.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Ульяницкая Алла Петровна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.

 
Теги: Брест
 
 
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  8 февраля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 8 февраля 2020 года с 9.00 до 12.00...
 
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