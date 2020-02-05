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В Беларуси могут разработать мобильное приложение для общения с депутатами

05.02.2020 16:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси могут разработать мобильное приложение для общения с депутатами
Фото из открытых источников

Белорусские активисты и студенты планируют разработать мобильное приложение под названием «Мой депутат». Об этом сообщил член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре, науке Сергей КЛИШЕВИЧ, пишет БЕЛТА.

В Беларуси могут разработать мобильное приложение для общения с депутатами Валерий Тихиня: «Беларусь станет правовым государством через 10-15 лет»

Предполагается, что, скачав такое приложение, можно получить контактную информацию о депутате парламента, телефоны его помощника, данные о времени приема избирателей. Не исключена ссылка на соцсети для общения с народным избранником в режиме онлайн.

«Человек, сидя дома, должен иметь возможность ознакомиться с биографиями кандидатов в депутаты или президенты, а также просмотреть маршрут своего движения к избирательному участку, границы округа», – добавил Сергей Клишевич.

 
 
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Предполагается, что, скачав такое приложение, можно получить контактную информацию о депутате парламента, телефоны его помощника, данные о времени приема...
 
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