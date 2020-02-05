В Беларуси могут разработать мобильное приложение для общения с депутатами

Белорусские активисты и студенты планируют разработать мобильное приложение под названием «Мой депутат». Об этом сообщил член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре, науке Сергей КЛИШЕВИЧ, пишет БЕЛТА .

Предполагается, что, скачав такое приложение, можно получить контактную информацию о депутате парламента, телефоны его помощника, данные о времени приема избирателей. Не исключена ссылка на соцсети для общения с народным избранником в режиме онлайн.

«Человек, сидя дома, должен иметь возможность ознакомиться с биографиями кандидатов в депутаты или президенты, а также просмотреть маршрут своего движения к избирательному участку, границы округа», – добавил Сергей Клишевич.