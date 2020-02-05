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В Беларуси могут разработать мобильное приложение для общения с депутатами
05.02.2020 16:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Белорусские активисты и студенты планируют разработать мобильное приложение под названием «Мой депутат». Об этом сообщил член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре, науке Сергей КЛИШЕВИЧ, пишет
Предполагается, что, скачав такое приложение, можно получить контактную информацию о депутате парламента, телефоны его помощника, данные о времени приема избирателей. Не исключена ссылка на соцсети для общения с народным избранником в режиме онлайн.
«Человек, сидя дома, должен иметь возможность ознакомиться с биографиями кандидатов в депутаты или президенты, а также просмотреть маршрут своего движения к избирательному участку, границы округа», – добавил Сергей Клишевич.
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Предполагается, что, скачав такое приложение, можно получить контактную информацию о депутате парламента, телефоны его помощника, данные о времени приема...
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