Чем запомнился народный артист Беларуси режиссер Борис Луценко

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Как сообщили в НАДТ им. Горького, прощание с народным артистом состоится 7 февраля в 12.00 в зрительском фойе театра.

5 февраля 2020 после тяжелой и продолжительной болезни на 83 году жизни скончался режиссёр, легенда белорусского театра - народный артист Беларуси Борис Иванович Луценко.

Луценко Борис Иванович родился 16 сентября 1937 года в г. Майкопе, Краснодарский край, Россия. Окончил в 1967 году Белорусский государственный театрально-художественный институт (курс заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь В.А.Маланкина).

С 1967 по 1973 и с 1981 по 1982 год работал режиссером Национального академического театра имени Я.Купалы. Среди лучших постановок этого периода: «Традиционный сбор» В.Розова (1967), «Память сердца» А.Корнейчука (1970), «Затюканный апостол» А.Макаенка (1971), «Раскиданное гнездо» Я.Купалы (1972).

С 1973 по 1982 год возглавлял Государственный русский драматический театр Беларуси. Золотым периодом Русского театра называют годы, когда Б.Луценко один за другим создал три шедевра, ставшие классикой белорусского театрального искусства. «Макбет» У.Шекспира (1974) был признан одной из лучших постановок этой пьесы в мире и получил гран-при на Фестивале в Штутгарте. Спектакль «Трехгрошовая опера» Б.Брехта (1976) пользовался огромной популярностью у зрителей. Спектакль «Трагедия человека» И.Мадача (1979) получил гран-при на Фестивале венгерской драматургии, и театр был приглашен на гастроли в Будапешт и Сольнак.

С 1982 по 1991 год возглавлял Минский театр-студию киноактера. Его постановки этих лет: «Смотрите, кто пришел!» В.Арро (1983), «Бумажный патефон» А.Червинского (1983), «Не боюсь Вирджинии Вульф» Э.Олби (1986), «Гамлет» У.Шекспира (1990) имели огромный успех. Театр-студия киноактера под руководством Б.Луценко был одним из самых посещаемых театров Минска.

Осуществил ряд постановок за рубежом. Среди них спектакль «Ревизор» Н.Гоголя (1980) в Берлинском драматическом театре имени М.Горького, а также спектакль «Три сестры в Чернобыле» А.Чехова, С.Алексиевич (2001). Эти постановки были высоко оценены не только восточной, но и западной критикой. Спектакли Бориса Луценко участвовали в различных театральных фестивалях во всем мире и отмечены наградами и Гран-При. «Братья Моор», «Деметриус» были на Шиллеровском фестивале в Мангейме, Веймаре. Спектакль «В сумерках» – на Российском фестивале «Голоса истории».

С 1991 по 2008 год Б.Луценко являлся художественным руководителем Национального академического драматического театра имени М.Горького.

С 2008 года был режиссером-постановщиком Национального академического драматического театра имени М.Горького.

Творчеству Б.Луценко свойственно стремление к сценической метафоричности, психологической достоверности в характеристиках персонажей, поиск выразительных пластических решений. Имеет собственное видение мира и роли человека в нем, верит, что волшебная рампа если не исцелит, то хотя бы утешит и чуть-чуть поможет, пусть не всем, но хотя бы немногим. Является одним из ведущих и известных режиссеров Беларуси. На сценах страны и за рубежом поставил более ста спектаклей.

Как режиссер-постановщик снял игровой фильм по произведению Я.Купалы «Раскиданное гнездо» (1992). Фильмы-спектакли «Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском», «Христос и Антихрист» и «Возвращение в Хатынь», снятые Б.Луценко, находятся в «Золотом Фонде» Российского телевидения.