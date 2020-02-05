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Посол РФ: Москва ждет от Минска убедительных расчетов по "грязной нефти"

05.02.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что расчеты Минска по компенсации за "грязную нефть" из России должны быть убедительны и поддержаны экспертным сообществом, тогда их примет российская сторона. С таким заявлением он выступил в среду перед журналистами.



"Российская сторона ожидает документы, подтверждающие понесенный белорусской стороной ущерб от поставки некачественной нефти. По итогам совместного анализа этих документов будут выплачены те средства, которые компенсируют понесенный ущерб, - сказал дипломат. - Это должны быть убедительные расчеты, которые поддерживаются экспертным сообществом и, конечно, которые будут приняты российской стороной".

По словам посла, российское государство "не несет ответственности за ряд шагов хозяйствующих субъектов, который привел к сложной, кризисной ситуации", сложившейся в апреле прошлого года. 

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, посол сказал, что речь идет именно о выплате, а не о компенсирующих механизмах к цене энергоносителей. Мезенцев отметил, это вопросы компенсации - это "вопрос диалога, сверки позиций сторон". 

"Открытость, готовность к разговору по любым самым сложным вопросам многократно подтверждалась российской стороной, всеми без исключения членами российского правительства, хозяйствующими субъектами", - сказал дипломат.


Напомним, "Белнефтехим" в апреле 2019 года сообщил о резком ухудшении качества нефти с повышенным содержанием хлорорганики, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены, затем возобновлены.

В настоящее время Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с подписанным Лукашенко договором о "союзном государстве" 1999 года. 
 
Теги: Минск
 
 
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что расчеты Минска по компенсации за "грязную нефть" из России должны быть убедительны и поддержаны экспертным...
 
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