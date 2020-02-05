Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2019 году превысил $5,5 млрд

Источник материала: Газета Авангард

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с 2018-м на 4,5% до $5,519 млрд, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.





Доля сельхозпродукции в общем экспорте страны в 2019 году составила 16,8%. Выросли поставки молока и молочной продукции, рапсового масла, готовой или консервированной рыбы, консервированных овощей и фруктов, соевого масла, мяса птицы, яиц, шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, картофеля. «География экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания представлена таким образом: страны ЕАЭС — 84,7%, ЕС — 4,4%, иные страны — 10,9%», — сказал Алексей Богданов.