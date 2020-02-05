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"Это вершина издевательства!" Как россиян и белорусов вывозили из Китая

05.02.2020 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска рассказала, как эвакуировалась из Уханя ее родственница-россиянка. В самолете, где летели и белорусы, были просто шокирующие условия.

"Это вершина издевательства!" Как россиян и белорусов вывозили из Китая
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Читательница Ольга рассказала Радио Свабода о своей двоюродной сестре Полине, гражданке России, которая работала в китайском Ухане. Утром она волновалась, что с сестрой нет связи более 6 часов.

Сейчас известно, что первый борт с эвакуированными приземлился в Тюмени около 9 часов утра. Около 13 часов по белорусскому времени Полина вышла на связь с семьей.

Условия эвакуации Ольгу возмутили.

«Последний раз с ними была связь на дозаправке в Улан-Удэ. Она присылала мне скрин телефона, что за бортом минус 29. Это военный самолет, и они позади всю хвостовую часть открыли. Холод! Летит младенец, летит еще ребенок. Посреди самолета палатка и ведро. Это эвакуация?! Причем все здоровые летят. Уже сейчас неизвестно, в каком они состоянии долетели с такими условиями», - говорит Ольга.

В аэропорту эвакуация организована нормально, но большие очереди, передает Ольга слова сестры.

По словам Ольги, Полина работала в Китае в театре. Решила вернуться, потому что дома у нее двое маленьких детей, муж и мать, а работы во время объявленной эпидемии не было. Некоторые ее коллеги остались в Ухани.

«Были белоруски, украинки, о всех как-то заботились. Хотя бы звонили из посольства. А россиян вспомнили последними. Даже Бангладеш уже вывезли», - пересказывает Ольга слова сестры.

За какое-то время до эвакуации Полина опубликовала видеоролик, в котором поделилась ситуацией и попросила обратить на них внимание.

«Нами никто не интересуется. Мы просим помощи. Мы не знаем, что делать. У меня в России семья, дети, и мы не знаем, как выбираться. Боимся заразиться», - говорит в нем Полина.

«Так поступать с людьми - как в сарай загнали, это вершина издевательства! - возмущается Ольга условиями эвакуации. - Самое интересное, что все корреспонденты, военные в масках, химзащиты, костюмах. А те, кого вывозят, в марлевых масках. Дали бы уже и людям что-то».

Эвакуированных разместили на карантин в санаторий под Тюменью.

"Живут по два человека. Выходить из комнаты нельзя в течение 14 дней. При любом контакте с соседями по санаторию, с которыми летели из Китая, карантин продлят еще на 14 дней", - рассказала сестра Полина.

Первый самолет с россиянами и гражданами других стран, эвакуированными из Китая из-за эпидемии нового каранавируса, приземлился утром 5 февраля в тюменском аэропорту. 

В аэропорт приехали медики и представители МЧС России. Министерство обороны России, на чьих военных самолетах вывозили людей, утверждает, что больных среди вывезенных из Китая нет.

Все эвакуированные будут 14 дней находиться в карантине в одном из санаториев в пригороде Тюмени. Санаторий будет находиться под охраной сотрудников Росгвардии, а вокруг санатория по периметру построены два ограждения, цитирует «Интерфакс» представителей оперативного штаба профилактики коронавируса.

Россия объявила, что эвакуирует из Уханя 147 человек. Среди них, кроме россиян, 10 граждан Беларуси, 3 - Казахстана, и по одному - Украины и Армении.
 
 
Ссылка на источник 24
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Белоруска рассказала, как эвакуировалась из Уханя ее родственница-россиянка. В самолете, где летели и белорусы, были просто шокирующие условия.
 
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