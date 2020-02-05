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Крутой: Построить IT-страну нужно к 2025 году

05.02.2020 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Крутой: Построить IT-страну нужно к 2025 году

Задачу построения IT-страны нужно решить к 2025 году, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой на заседании итоговой коллегии Министерства связи и информатизации.

"В среднесрочной перспективе, на горизонте 2025 года, мы должны решить масштабную задачу построения IT-страны, - отметил Дмитрий Крутой. - Должны быть предметные, осязаемые результаты, которые мы можем показать не только нашему обществу, но и не международной арене".

Одной из задач для себя в качестве куратора отрасли связи и информатизации Дмитрий Крутой назвал налаживание работы Совета по цифровой экономике. По его словам, нужно заняться решением ряда вопросов, в том числе обеспечить законодательную базу для развития отдельных направлений цифровой экономики.

Говоря о результатах работы Министерства связи и информатизации в 2019 году, первый вице-премьер обратил внимание, что это единственный сектор экономики, который выполнил все ключевые социально-экономические показатели. В то же время он считает, что в следующей пятилетке список доводимых показателей Минсвязи нужно скорректировать, сделав больший акцент на специфику отрасли, информирует БелТА.

 
 
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Задачу построения IT-страны нужно решить к 2025 году, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой на заседании итоговой коллегии Министерства...
 
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