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В Беларуси разработан этический кодекс педагога

05.02.2020 17:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси разработан этический кодекс педагога
shutterstock.com

В Беларуси разработан этический кодекс педагога В Гомеле учительница надорвала ухо третьекласснице
Министерство образования Беларуси разработало этический кодекс педагога. Об этом сообщил министр образования Игорь КАРПЕНКО. Документ в ближайшее время будет опубликован в профильной «Настаўніцкай газете» для обсуждения.

По мнению министра, педагогическая функция связана не только с преподаванием того или иного предмета, но и с воспитанием. «Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком, в том числе психологического, словесного», – сказал Игорь Карпенко.

 
Теги: Гомель
 
 
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Документ в ближайшее время будет опубликован в профильной «Настаўніцкай газете» для обсуждения.
 
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