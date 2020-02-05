В Беларуси разработан этический кодекс педагога

В Гомеле
Министерство образования Беларуси разработало этический кодекс педагога. Об этом сообщил министр образования Игорь КАРПЕНКО. Документ в ближайшее время будет опубликован в профильной «Настаўніцкай газете» для обсуждения.
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По мнению министра, педагогическая функция связана не только с преподаванием того или иного предмета, но и с воспитанием. «Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком, в том числе психологического, словесного», – сказал Игорь Карпенко.