В Беларуси разработан этический кодекс педагога

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По мнению министра, педагогическая функция связана не только с преподаванием того или иного предмета, но и с воспитанием. «Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком, в том числе психологического, словесного», – сказал Игорь Карпенко.