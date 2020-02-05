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Коронавирус. В Гуанчжоу улицы начали патрулировать роботы с камерами и тепловизорами
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Китае число инфицированных и погибших продолжает расти. Заболевание выявлено более чем у 24 тысяч человек. Без малого 500 скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В КНР ищут альтернативные методы борьбы c вирусом.
В Гуанчжоу улицы начали патрулировать роботы, оснащенные камерами и тепловизорами. Информацию о повышении температуры тела или об отсутствии защитной маски роботы передают операторам.
Наши соотечественники, которые пожелали покинуть КНР, минувшей ночью были эвакуированы воздушно-космическими силами России. Их уже разместили в лечебно-реабилитационном центре Тюменской области. Признаков заболевания у белорусов, как и у остальных пассажиров, выявлено не было, однако в целях безопасности им придется пройти двухнедельный карантин.
Еще пять граждан нашей страны находятся на карантине в клинике Нур-Султана. Туда из Китая в минувшие выходные их доставил казахский борт.
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Новости Китая. Китае число инфицированных и погибших продолжает расти. Заболевание выявлено более чем у 24 тысяч человек. Без малого 500 скончались, сообщили в...
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