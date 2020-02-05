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На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серия массовых ДТП. Три легковушки столкнулись на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадавших нет.
Похожая авария произошла на Тимирязева. Микроавтобус въехал в остановившуюся «Газель». Последнюю от удара отбросило на стоявший впереди легковой Volvo. Ни один из автолюбилей не пострадал.
Ещё одно ДТП случилось на улице Всехсвятской. Водитель Ford не уступил дорогу встречному Fiat. Здесь также водители не пострадали.
А на перекрёстке улиц Воронянского и Авакяна не обошлось без серьёзных травм. На пешеходном переходе легковушка сбила девочку. Та спешила на автобус и перебегала дорогу на красный свет. В результате наезда потерпевшую доставили в больницу.
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Новости Беларуси. Серия массовых ДТП. Три легковушки столкнулись на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадавших...
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