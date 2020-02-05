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На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку

05.02.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серия массовых ДТП. Три легковушки столкнулись на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадавших нет.

На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку


Автомобили получили технические повреждения. Причина столкновения – несоблюдение дистанции безопасности.

Похожая авария произошла на Тимирязева. Микроавтобус въехал в остановившуюся «Газель». Последнюю от удара отбросило на стоявший впереди легковой Volvo. Ни один из автолюбилей не пострадал.

На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку

Ещё одно ДТП случилось на улице Всехсвятской. Водитель Ford не уступил дорогу встречному Fiat. Здесь также водители не пострадали.

На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку

А на перекрёстке улиц Воронянского и Авакяна не обошлось без серьёзных травм. На пешеходном переходе легковушка сбила девочку. Та спешила на автобус и перебегала дорогу на красный свет. В результате наезда потерпевшую доставили в больницу. 

На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку

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Новости Беларуси. Серия массовых ДТП. Три легковушки столкнулись на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадавших...
 
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