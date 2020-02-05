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Спикер парламента порвала речь президента. Что пошло не так?
Источник материала: Партизан
Ежегодное обращение президента США к нации обернулось скандалом.
После выступления Дональда Трампа спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси демонстративно порвала листы с его речью.
Пелоси сделала это после того, как еще в начале выступления Дональд Трамп не пожал ей руку.
Как развивались события - в видео Русской службы
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Ежегодное обращение президента США к нации обернулось скандалом.
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