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Главы МИД Беларуси и Литвы обсудили БелАЭС и нефтегазовый вопрос

05.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В сотрудничестве Беларуси и Литвы наступил новый этап. Об этом заявили главы МИД двух стран. Владимир Макей и Линас Линкявичус затронули и такую тему, как строительство Белорусской АЭС. Ее возводят на северо-западе страны, в 50-и километрах от Вильнюса. В Минске заявили, что готовы развеять все возможные опасения соседей.
 
«Никто не заинтересован так в обеспечении безопасности этой строящейся станции, чем Беларусь. Мы прошли чернобыльскую трагедию, знаем, что это такое. И уделяем всем этим вопросам пристальное внимание. Все рекомендации наших партнеров будут учтены. И во время визита делегации европейского регулятора эти вопросы будут обсуждены с экспертами и руководителями соответствующих ведомств с нашей стороны», – отметил Владимир Макей. 

Зашла речь и об экономике. Литва предложила активнее использовать свой порт в Клайпеде для транспортировки нефти и газа. 
 
«Мы готовы продолжать практику поставок нефти, некоторые пилотные проекты были, мы можем обсуждать и более постоянный процесс. Об этом говорилось и на встрече с премьер-министром Беларуси. В том числе мы должны рассмотреть и возможность альтернативных поставок газа», – заявил Линас Линкявичус.

Экономическое сотрудничество детально обсудят в Клайпеде в мае на форуме с участием премьер-министров двух стран. Сейчас в Беларуси работают свыше 500 компаний с литовским капиталом. Взаимный товарооборот превысил миллиард долларов.



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Теги: Минск
 
 
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В сотрудничестве Беларуси и Литвы наступил новый этап. Об этом заявили главы МИД двух стран.
 
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