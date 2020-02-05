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Главы МИД Беларуси и Литвы обсудили БелАЭС и нефтегазовый вопрос
05.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В сотрудничестве Беларуси и Литвы наступил новый этап. Об этом заявили главы МИД двух стран. Владимир Макей и Линас Линкявичус затронули и такую тему, как строительство Белорусской АЭС. Ее возводят на северо-западе страны, в 50-и километрах от Вильнюса. В Минске заявили, что готовы развеять все возможные опасения соседей.
Зашла речь и об экономике. Литва предложила активнее использовать свой порт в Клайпеде для транспортировки нефти и газа.
Экономическое сотрудничество детально обсудят в Клайпеде в мае на форуме с участием премьер-министров двух стран. Сейчас в Беларуси работают свыше 500 компаний с литовским капиталом. Взаимный товарооборот превысил миллиард долларов.
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В сотрудничестве Беларуси и Литвы наступил новый этап. Об этом заявили главы МИД двух стран.
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