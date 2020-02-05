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«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь вновь протягивает руку помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса. Сформирован очередной гуманитарный груз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти минуты с военного аэродрома в Мачулищах готовится к вылету самолет Ил-76. На его борту 20 тонн медикаментов и средств защиты. Это уже второй рейс доброй воли. На пути в Пекин лайнер ожидают две дозаправки в Новосибирске и Владивостоке.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы работаем в тесном контакте с Китайской Народной Республикой. Мы знаем, что они тоже начинают разворачивать в том числе и производство тех позиций, которых не хватает. И если будет какая-то потребность и те позиции, которые мы можем быстро произвести и поставить в Китай, а у них будут с этим проблемы – естественно, помощь будет оказываться и дальше.
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси:
На прошлой неделе наша страна по решению Президента отправила в Пекин 20 тонн антибиотиков, медицинских изделий.
Они уже доставлены в Ухань, где находится очаг заболевания.
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Новости Беларуси. Беларусь вновь протягивает руку помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса. Сформирован очередной гуманитарный груз, сообщили в программе...
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