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«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

05.02.2020 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь вновь протягивает руку помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса. Сформирован очередной гуманитарный груз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая

В эти минуты с военного аэродрома в Мачулищах готовится к вылету самолет Ил-76. На его борту 20 тонн медикаментов и средств защиты. Это уже второй рейс доброй воли. На пути в Пекин лайнер ожидают две дозаправки в Новосибирске и Владивостоке.

«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы запрашиваем то, что наиболее необходимо. Увеличилось количество индивидуальных средств защиты, дезсредства по-прежнему актуальны, то есть здесь мы работаем под потребности. Но кардинально это наиболее востребованные позиции: средства индивидуальной защиты, средства для обеззараживания воздуха и средства для дезинфекции инструментов, помещений и рук персонала.

«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

Мы работаем в тесном контакте с Китайской Народной Республикой. Мы знаем, что они тоже начинают разворачивать в том числе и производство тех позиций, которых не хватает. И если будет какая-то потребность и те позиции, которые мы можем быстро произвести и поставить в Китай, а у них будут с этим проблемы – естественно, помощь будет оказываться и дальше.

«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси:
Хочу от правительства Китайской Народной Республики поблагодарить лично Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко и правительство вашей страны за то, что представляют необходимую помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. После вспышки пневмонии нового типа Беларусь стала первой страной, которая направила материальные ресурсы, и первой страной, которая это сделала во второй раз.

«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

На прошлой неделе наша страна по решению Президента отправила в Пекин 20 тонн антибиотиков, медицинских изделий.

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки

Они уже доставлены в Ухань, где находится очаг заболевания.

«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

Люди в материале: Владимир Караник, Цуй Цумин
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь вновь протягивает руку помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса. Сформирован очередной гуманитарный груз, сообщили в программе...
 
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