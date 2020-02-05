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Хоккеист, ранее сменивший гражданство, стал капитаном команды Беларуси

05.02.2020 16:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Хоккеист, ранее сменивший гражданство, стал капитаном команды Беларуси
Фото из открытых источников

В Словакии пройдет международный хоккейный турнир Kaufland Cup. Участие в нем примут сборные Беларуси, Словакии и олимпийская команда России. Свой первый матч белорусы проведут 6 февраля против словаков, 7 февраля сыграют с россиянами.

Хоккеист, ранее сменивший гражданство, стал капитаном команды Беларуси Что такое «лакросс-гол» в хоккее?

Интересно, что капитаном сборной Беларуси стал хоккеист череповецкой «Северстали» Владислав Кодола, ранее сменивший спортивное гражданство и проведший пять матчей за олимпийскую команду России.

Ассистентами капитана станут защитник минской «Юности» Андрей Антонов и его коллега по амплуа из столичного «Динамо» Дмитрий Знахаренко. Напомним, главным тренером национальной сборной сейчас является Михаил Захаров.

 
 
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Владислав Кодола стал капитаном сборной Беларуси на международном турнире в Словакии.
 
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