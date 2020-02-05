 В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня около 12:05 часов проезжающие водители по автодороге «Иваново-Тышковичи-Оброво» заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале. Подойдя ближе, мужчины увидели лежащего на траве молодого человека. Граждане вызвали «скорую помощь». Мужчина, житель Иваново, 1991 года рождения, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.







Сам водитель пояснил, что он управлял автомобилем марки «Рено Логан», ехал из Минска в Иваново. На гравийной дороге не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля.









На месте ДТП работают сотрудники ГАИ , проводятся мероприятия по извлечению транспортного средства.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении скоростного режима. Будьте внимательны и аккуратны на дороге, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.