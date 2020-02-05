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В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал
05.02.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня около 12:05 часов проезжающие водители по автодороге «Иваново-Тышковичи-Оброво» заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале. Подойдя ближе, мужчины увидели лежащего на траве молодого человека. Граждане вызвали «скорую помощь». Мужчина, житель Иваново, 1991 года рождения, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении скоростного режима. Будьте внимательны и аккуратны на дороге, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.
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Сегодня около 12:05 часов проезжающие водители по автодороге «Иваново-Тышковичи-Оброво» заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале. Подойдя ближе,...
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