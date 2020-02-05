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В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал

05.02.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня около 12:05 часов проезжающие водители по автодороге «Иваново-Тышковичи-Оброво» заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале. Подойдя ближе, мужчины увидели лежащего на траве молодого человека. Граждане вызвали «скорую помощь». Мужчина, житель Иваново, 1991 года рождения, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал


Сам водитель пояснил, что он управлял автомобилем марки «Рено Логан», ехал из Минска в Иваново. На гравийной дороге не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля.

В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал
 В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал


На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, проводятся мероприятия по извлечению транспортного средства.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении скоростного режима. Будьте внимательны и аккуратны на дороге, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.

 
Теги: Минск
 
 
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  Сегодня около 12:05 часов проезжающие водители по автодороге «Иваново-Тышковичи-Оброво» заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале. Подойдя ближе,...
 
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