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Обзор рынка акций: январь 2020

05.02.2020 17:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.

Основными параметрами анализа выступают:

  • объем сделок в денежном выражении;
  • количество заключенных сделок *;
  • цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В январе на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключено 157 сделки, чтов 2 раза ниже показатели предыдущего месяца.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

Акции
В предыдущем периоде
В рассматриваемом периоде
Цена Срвз.* *, рублей
Сделок, шт
Цена Срвз. **, рублей
Сделок, шт
1
ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап17
6.23
53
5.88
55
2
Барановичский молочный комбинат ОАО А4
60
6
60
21
3
НТК Алеся ОАО А1
-
-
20
12
4
ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап18
4.54
76
4.54
8
5
Приорбанк ОАО А12
6.1
29
6.25
8

Первую и четвертую позиции рейтинга по количеству сделок заняли привилегированные акции ОАО "АСБ Беларусбанк" разных выпусков.Также в рейтинг попали акции и другого банка - Приорбанк ОАО А12.

Что касается объема заключенных сделок, то в январе произошло существенное снижение данного показателяв денежном выражении: до0.21 млн.рублей.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

Акции
В предыдущем периоде
В рассматриваемом периоде
Цена Срвз **, рублей
Объем, тыс.руб
Цена Срвз **, рублей
Объем, тыс.руб
1
Барановичский молочный комбинат ОАО А4
60
32.94
60
70.08
2
Приорбанк ОАО А12
6.1
52.19
6.25
36.44
3
Гомельжилпроект ОАО А1
-
-
4.55
24.74
4
ОАО "УКХ "БелГАЗавтосервис" А1
-
-
0.21
21.75
5
ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап17
6.23
7.4
5.88
12.85

Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периоде продемонстрировали акции Барановичский молочный комбинат ОАО и Приорбанк ОАО, занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

Акции
Цены предыдущем периоде, рублей
Цены в текущем периоде, рублей
+/-, %
min
max
Срвз. **
min
max
Срвз. **
Савушкин продукт ОАО А3
65.01
100
93.38
-
-
100
7.09
Приорбанк ОАО А12
-
-
6.1
6.2
6.31
6.25
2.46
ОАО "Белэнергоремналадка" А1
-
-
8.8
8.8
9
8.85
0.57
ПМК-212 г.Молодечно ОАО А1
5
6
5.65
-
-
5.5
-2.65
ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап17
5.9
7
6.23
5.8
5.9
5.88
-5.62
Автоспецтранс ОАО А1
10
12
11.97
-
-
10
-16.46

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

В январе деловая активность на рынке акций практически отсутствовала. Падение объемов в денежном выражении произошло более чем в 10 раз по сравнению с декабрем. При этом количество сделок снизилось всего в 2 раза.

Отчасти это связано с существенно возросшей активностью на биржевом рынке облигаций, и кратковременным переключением внимания крупных инвесторов в начале года на другие инструменты.

* без учета сделок РЕПО
** средневзвешенная - среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.Основными...
 
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