Обзор рынка акций: январь 2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС .



Основными параметрами анализа выступают:

объем сделок в денежном выражении;

количество заключенных сделок *;

цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В январе на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключено 157 сделки, чтов 2 раза ниже показатели предыдущего месяца.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз.* *, рублей Сделок, шт Цена Срвз. **, рублей Сделок, шт 1 ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап17 6.23 53 5.88 55 2 Барановичский молочный комбинат ОАО А4 60 6 60 21 3 НТК Алеся ОАО А1 - - 20 12 4 ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап18 4.54 76 4.54 8 5 Приорбанк ОАО А12 6.1 29 6.25 8

Первую и четвертую позиции рейтинга по количеству сделок заняли привилегированные акции ОАО "АСБ Беларусбанк" разных выпусков.Также в рейтинг попали акции и другого банка - Приорбанк ОАО А12.

Что касается объема заключенных сделок, то в январе произошло существенное снижение данного показателяв денежном выражении: до0.21 млн.рублей.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб 1 Барановичский молочный комбинат ОАО А4 60 32.94 60 70.08 2 Приорбанк ОАО А12 6.1 52.19 6.25 36.44 3 Гомельжилпроект ОАО А1 - - 4.55 24.74 4 ОАО "УКХ "БелГАЗавтосервис" А1 - - 0.21 21.75 5 ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап17 6.23 7.4 5.88 12.85

Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периоде продемонстрировали акции Барановичский молочный комбинат ОАО и Приорбанк ОАО, занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

Акции Цены предыдущем периоде, рублей Цены в текущем периоде, рублей +/-, % min max Срвз. ** min max Срвз. ** Савушкин продукт ОАО А3 65.01 100 93.38 - - 100 7.09 Приорбанк ОАО А12 - - 6.1 6.2 6.31 6.25 2.46 ОАО "Белэнергоремналадка" А1 - - 8.8 8.8 9 8.85 0.57 ПМК-212 г.Молодечно ОАО А1 5 6 5.65 - - 5.5 -2.65 ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап17 5.9 7 6.23 5.8 5.9 5.88 -5.62 Автоспецтранс ОАО А1 10 12 11.97 - - 10 -16.46

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

В январе деловая активность на рынке акций практически отсутствовала. Падение объемов в денежном выражении произошло более чем в 10 раз по сравнению с декабрем. При этом количество сделок снизилось всего в 2 раза.

Отчасти это связано с существенно возросшей активностью на биржевом рынке облигаций, и кратковременным переключением внимания крупных инвесторов в начале года на другие инструменты.