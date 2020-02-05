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Обзор рынка акций: январь 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
Основными параметрами анализа выступают:
В январе на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключено 157 сделки, чтов 2 раза ниже показатели предыдущего месяца.
ТОП 5 акций, по количеству сделок
Первую и четвертую позиции рейтинга по количеству сделок заняли привилегированные акции ОАО "АСБ Беларусбанк" разных выпусков.Также в рейтинг попали акции и другого банка - Приорбанк ОАО А12.
Что касается объема заключенных сделок, то в январе произошло существенное снижение данного показателяв денежном выражении: до0.21 млн.рублей.
ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении
Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периоде продемонстрировали акции Барановичский молочный комбинат ОАО и Приорбанк ОАО, занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.
Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц
Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.
В январе деловая активность на рынке акций практически отсутствовала. Падение объемов в денежном выражении произошло более чем в 10 раз по сравнению с декабрем. При этом количество сделок снизилось всего в 2 раза.
Отчасти это связано с существенно возросшей активностью на биржевом рынке облигаций, и кратковременным переключением внимания крупных инвесторов в начале года на другие инструменты.
* без учета сделок РЕПО
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.Основными...
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