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В Европе начинаются крупнейшие военные учения
Источник материала: Партизан
В Нидерландах начинаются военные учения НАТО Defender Europe. В ходе манёвров запланировано самое крупное за последние 25 лет развёртывание войск США.
В учениях примут участие более 37 тысяч военных из 18 стран-членов и партнеров НАТО. Непосредственно из США в Европу перебросят 20 тысяч солдат и офицеров. В НАТО подчеркнули, что таким образом Вашингтон демонстрирует свою решимость поддержать европейских союзников.
Учения продлятся до середины мая. К этому времени должно завершиться развёртывание войск союзников в Германии и Польше.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что учения не направлены против какой-либо страны.
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В Нидерландах начинаются военные учения НАТО Defender Europe. В ходе манёвров запланировано самое крупное за последние 25 лет развёртывание войск США.
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