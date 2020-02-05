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В Европе начинаются крупнейшие военные учения

05.02.2020 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Нидерландах начинаются военные учения НАТО Defender Europe. В ходе манёвров запланировано самое крупное за последние 25 лет развёртывание войск США.



В учениях примут участие более 37 тысяч военных из 18 стран-членов и партнеров НАТО. Непосредственно из США в Европу перебросят 20 тысяч солдат и офицеров. В НАТО подчеркнули, что таким образом Вашингтон демонстрирует свою решимость поддержать европейских союзников.

Учения продлятся до середины мая. К этому времени должно завершиться развёртывание войск союзников в Германии и Польше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что учения не направлены против какой-либо страны.
 
 
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В Нидерландах начинаются военные учения НАТО Defender Europe. В ходе манёвров запланировано самое крупное за последние 25 лет развёртывание войск США.
 
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