В Европе начинаются крупнейшие военные учения









В учениях примут участие более 37 тысяч военных из 18 стран-членов и партнеров НАТО. Непосредственно из США в Европу перебросят 20 тысяч солдат и офицеров. В НАТО подчеркнули, что таким образом Вашингтон демонстрирует свою решимость поддержать европейских союзников.





Учения продлятся до середины мая. К этому времени должно завершиться развёртывание войск союзников в Германии и Польше.





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что учения не направлены против какой-либо страны.