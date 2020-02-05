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В Могилёве трое мужчин ночью украли из ТЦ технику на 20 тысяч рублей

05.02.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве задержаны трое подозреваемых в краже из торгового центра.  

По информации Следственного комитета, ночью второго февраля трое мужчин, которым 36, 40 и 45 лет, проникли в один из ТЦ. Здесь из торгового павильона были похищены ноутбуки, мобильные телефоны и иное имущество на общую сумму около 20 тысяч рублей.  

Подозреваемые собирались увезти украденное на автомобиле, который принадлежит одному из них, но мужчин задержали.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц в крупном размере».  

В Могилёве трое мужчин ночью украли из ТЦ технику на 20 тысяч рублей
Фото: СК  

Был проведен осмотр места происшествия и авто, в котором обнаружено и изъято похищенное имущество. Назначен ряд экспертиз.  

Мера пресечения в отношении мужчин – заключение под стражу. Все они ранее были судимы, в том числе и за имущественные преступления.  

В ходе допроса обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. Проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений.  

 В Гомеле парень и девушка проникали в ларьки и похищали товары – здесь подробнее.  

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве задержаны трое подозреваемых в краже из торгового центра.   По информации Следственного комитета, ночью второго февраля трое мужчин,...
 
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