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В Могилёве трое мужчин ночью украли из ТЦ технику на 20 тысяч рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве задержаны трое подозреваемых в краже из торгового центра.
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Подозреваемые собирались увезти украденное на автомобиле, который принадлежит одному из них, но мужчин задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц в крупном размере».
Был проведен осмотр места происшествия и авто, в котором обнаружено и изъято похищенное имущество. Назначен ряд экспертиз.
Мера пресечения в отношении мужчин – заключение под стражу. Все они ранее были судимы, в том числе и за имущественные преступления.
В ходе допроса обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. Проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений.
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Новости Беларуси. В Могилеве задержаны трое подозреваемых в краже из торгового центра. По информации Следственного комитета, ночью второго февраля трое мужчин,...
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