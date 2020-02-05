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Цена беспечности — жизнь

05.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Цена беспечности — жизнь

На протяжении уже многих лет одним из важных вопросов остается обеспечение безопасности людей на водоемах при эксплуатации маломерных судов. Особенно он актуален сейчас, когда водоемы свободны ото льда, и отдельные граждане, невзирая на опасность и неблагоприятные погодные условия, продолжают выходить на воду на маломерных судах. В связи с этим участились аварийные случаи, приведшие к гибели людей.

Следует обратить особое внимание, что в настоящее время температура воды достаточно низкая, а скорость и направление ветра изменчивы, и в случае опрокидывания судна спасательный жилет и зимняя одежда не спасут человека от сильного переохлаждения. Помимо этого, многие не учитывают показатели плавучести спасательных жилетов, что зачастую приводит к тому, что человек в мокрой зимней одежде просто погружается под воду.

Так, уже в нынешнем году на Освейском озере, которое находится в Витебской области, произошли два трагических случая, в результате которых погибло четыре человека. Основными предпосылками к трагедиям стало игнорирования предписанных правил: выход на воду при неблагоприятных погодных условиях, отсутствие спасательных жилетов или использование спасательных жилетов с несоответствующей степенью плавучести. Всего этого, безусловно, можно было избежать.

Государственная инспекция по маломерным судам Республики Беларусь ПРИЗЫВАЕТ граждан не осуществлять выходы на воду при плохих погодных условиях, а также не нарушать правила пользования маломерными судами.

Больше информации о действующих законодательных актах, контакты территориальных участков ГИМС вы можете найти на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: https://gims.mchs.gov.by.

Позаботьтесь о своей безопасности.

 
 
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На протяжении уже многих лет одним из важных вопросов остается обеспечение безопасности людей на водоемах при эксплуатации маломерных судов. Особенно он актуален...
 
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