Общая протяженность платных дорог в Беларуси составляет 1 726 километров

участок автодороги М-5/Е 271 Минск – Гомель и М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги),
участок автодороги M-7/E 28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики (Каменный Лог),
участок автодороги P-1 Минск – Дзержинск,
участок автодороги Р-21 Витебск – граница Российской Федерации (Лиозно),
участок автодороги Р-23 Минск – Микашевичи,
участок автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь,
участок автодороги Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно,
подъезд к границе Республики Польша (Берестовица) (от автомобильной дороги Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно).
Общая протяженность платных дорог в Республике Беларусь составляет 1 726 километров. Платить за дороги в Республике Беларусь обязан коммерческий транспорт, а также легковые автомобили, зарегистрированные за пределами ЕАЭС. Есть и некоторые исключения. Так, от оплаты за проезд по платным дорогам, входящим в систему BelToll, освобождены водители, управляющие следующими видами транспортных средств:
транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, зарегистрированные на территории государств — членов Евразийского экономического союза либо с установленными в случаях, предусмотренных законодательными актами, временными номерными знаками Республики Беларусь, и буксируемые ими прицепы (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 10.08.2015 N 349);
мопеды и мотоциклы;
колесные тракторы и самоходные машины, зарегистрированные на территории Республики Беларусь;
транспортные средства оперативного назначения;
транспортные средства, используемые в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка;
маршрутные транспортные средства, осуществляющие городские перевозки пассажиров;
транспортные средства, используемые в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций или перевозок грузов гуманитарной помощи населению Республики Беларусь и других государств.
Транспортные средства, указанные в последних двух пунктах вправе осуществлять бесплатный проезд по платным дорогам только после установки на транспортном средстве устройства электронной оплаты, выдаваемого государственным учреждением «Белавтострада», и заключения договора пользования платной дорогой в режиме освобождения от платы за проезд (п. 21 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2013 № 340).
Сергей Солоснюк напомнил также, что с августа 2015 года транспортные средства, зарегистрированные на территории Луганской и Донецкой областей Украины, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, и буксируемые ими прицепы, также освобождены от платы за проезд.