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Общая протяженность платных дорог в Беларуси составляет 1 726 километров

05.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Общая протяженность платных дорог в Беларуси составляет 1 726 километров
В беседе с корреспондентом pinsknews.by начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк напомнил о протяженности платных автодорог в Беларуси.

В настоящее время в перечень дорог входят:

  • автодорога M-1/E 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) на всем протяжении,
  • автодорога М-2 Минск – Национальный аэропорт Минск,
  • участок автодороги М-3 Минск – Витебск,
  • участок автодороги М-4 Минск – Могилев,
  • участок автодороги М-5/Е 271 Минск – Гомель и М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги),
  • участок автодороги M-7/E 28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики (Каменный Лог),
  • участок автодороги P-1 Минск – Дзержинск,
  • участок автодороги Р-21 Витебск – граница Российской Федерации (Лиозно),
  • участок автодороги Р-23 Минск – Микашевичи,
  • участок автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь,
  • участок автодороги Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно,
  • подъезд к границе Республики Польша (Берестовица) (от автомобильной дороги Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно).

Общая протяженность платных дорог в Республике Беларусь составляет 1 726 километров. Платить за дороги в Республике Беларусь обязан коммерческий транспорт, а также легковые автомобили, зарегистрированные за пределами ЕАЭС. Есть и некоторые исключения. Так, от оплаты за проезд по платным дорогам, входящим в систему BelToll, освобождены водители, управляющие следующими видами транспортных средств:

  • транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, зарегистрированные на территории государств — членов Евразийского экономического союза либо с установленными в случаях, предусмотренных законодательными актами, временными номерными знаками Республики Беларусь, и буксируемые ими прицепы (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 10.08.2015 N 349);
  • мопеды и мотоциклы;
  • колесные тракторы и самоходные машины, зарегистрированные на территории Республики Беларусь;
  • транспортные средства оперативного назначения;
  • транспортные средства, используемые в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка;
  • маршрутные транспортные средства, осуществляющие городские перевозки пассажиров;
  • транспортные средства, используемые в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций или перевозок грузов гуманитарной помощи населению Республики Беларусь и других государств.

Транспортные средства, указанные в последних двух пунктах вправе осуществлять бесплатный проезд по платным дорогам только после установки на транспортном средстве устройства электронной оплаты, выдаваемого государственным учреждением «Белавтострада», и заключения договора пользования платной дорогой в режиме освобождения от платы за проезд (п. 21 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2013 № 340).

Сергей Солоснюк напомнил также, что с августа 2015 года транспортные средства, зарегистрированные на территории Луганской и Донецкой областей Украины, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, и буксируемые ими прицепы, также освобождены от платы за проезд.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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>   В беседе с корреспондентом pinsknews.by начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк напомнил о протяженности платных...
 
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