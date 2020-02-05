У БРСМ за долги забрали машину 96-го года и пытаются её продать. Вам нужна?

Источник материала: KYKY

В телеграм-канале Nexta заметили , что судебные приставы выставили на продажу Audi A6 1996 года выпуска, которая принадлежит брестскому отделению БРСМ. Причем в информации о лоте указано, что организация – должник (видимо, там дела идут не очень хорошо).

Авто успели подзапустить. Пишут, что на машине много царапин и сколов, пятен коррозии, а ветровое стекло покрыто трещинами. Амортизаторы крышки багажника не работают, обивка сидений разорвана. Покупателям автомобиля советуют его полностью окрасить, поменять двери, а также прокладки двигателя. «При диагностике, разборке возможно выявление скрытых дефектов», – предупреждают в объявлении.

Аукцион продлится еще 11 дней. Стартовая цена – 3 001 рубль, что для такого предложения, в принципе, ну совсем мало. Не упустите свою возможность (шутим, конечно).

Любопытно, что в ноябре на той же платформе пытались продать два административных помещения по улице Наганова, принадлежащих БРСМ (с той же припиской о долге организации). За первое помещение просили как минимум 112 941,6 рубля, за второе чуть скромнее – 96 600 рублей. Оба аукциона закончились неудачно: не нашлось никого, кто захотел бы купить БРСМовские «офисы».

А вот вам еще две последние новости про БРСМ. Как-то выяснилось , что его членские карты дают школьникам скидки на алкоголь и сигареты. А в начале этой недели минский художник Алексей Кузьмич провел дерзкую акцию: прицепил на голое тело значок БРСМ и предложил союзу переименоваться в «Родину-BDSM», приняв новый обряд посвящения. В БРСМ ответили, что готовы посоветовать парню психотерапевта.