|
У БРСМ за долги забрали машину 96-го года и пытаются её продать. Вам нужна?
Источник материала: KYKY>
В телеграм-канале Nexta
Авто успели подзапустить. Пишут, что на машине много царапин и сколов, пятен коррозии, а ветровое стекло покрыто трещинами. Амортизаторы крышки багажника не работают, обивка сидений разорвана. Покупателям автомобиля советуют его полностью окрасить, поменять двери, а также прокладки двигателя. «При диагностике, разборке возможно выявление скрытых дефектов», – предупреждают в объявлении.
Аукцион продлится еще 11 дней. Стартовая цена – 3 001 рубль, что для такого предложения, в принципе, ну совсем мало. Не упустите свою возможность (шутим, конечно).
Любопытно, что в ноябре на той же платформе пытались продать два административных помещения по улице Наганова, принадлежащих БРСМ (с той же припиской о долге организации). За
А вот вам еще две последние новости про БРСМ. Как-то
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В телеграм-канале Nexta заметили, что судебные приставы выставили на продажу Audi A6 1996 года выпуска, которая принадлежит брестскому отделению БРСМ. Причем в информации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)