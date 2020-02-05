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Фотофакт: самолет в Стамбуле вылетел за пределы ВПП и загорелся
Источник материала: Партизан
В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет.
Фото: hurriyet.com.tr
О жертвах в результате крушения не сообщается.
Пассажирский самоле выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По данным СМИ, пассажиров эвакуировали.
В аэропорту им. Сабихи Гёкчен в турецком Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает телеканал
По данным NTV, самолет рейса Измир-Стамбул самолет выехал за пределы ВПП и загорелся.
По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали.
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В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет.
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