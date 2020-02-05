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Министр транспорта и инфраструктуры Каталонии: Белорусам надо больше рекламировать свою продукцию

05.02.2020 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неочевидные параллели между Минском и Каталонией. Как у лидера автопрома этому региону есть что предложить для сотрудничества с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительная делегация посетила Беларусь. Визит наметил много перспектив: от совместного развития туризма в обоих направлениях и открытия новых рейсов до закупки наших электробусов и организации производства.

Яна Шипко пообщалась с министром транспорта и инфраструктуры Каталонии и узнала, что ещё общего у Минска и Барселоны.  

«Мы также хотим, чтобы белорусские электробусы собирались на нашей территории»

Яна Шипко, корреспондент:
Насколько я знаю, в Каталонии сейчас стимулируется развитие электрического транспорта как очень экологичного. И вот как именно белорусские электробусы впишутся в концепцию умных городов Испании, и Каталонии в частности?

Министр транспорта и инфраструктуры Каталонии: Белорусам надо больше рекламировать свою продукцию

Исидре Гавин, министр транспорта и инфраструктуры Каталонии:
Здесь применяются прогрессивные технологии и они постоянно совершенствуются. Мы также хотим заключить договор о том, чтобы белорусские электробусы собирались на нашей территории. Для того, чтобы мы могли не только их поставлять на наш внутренний рынок, но также на рынок Португалии и других соседних стран.

Яна Шипко:
Насколько это реальная перспектива – совместная сборка?

Исидре Гавин:
Наш регион, как и Беларусь, имеет много предприятий, которые производят детали для различных транспортных средств, поэтому эта перспектива реальная.

«Что нужно усилить белорусам – так это торговую политику»

Министр транспорта и инфраструктуры Каталонии: Белорусам надо больше рекламировать свою продукцию

Яна Шипко:
А судя по тому, что вы узнали, допустим, про белорусского производителя электробусов, можно ли утверждать, что, вообще, в принципе белорусские товары made in Belarus становятся более узнаваемыми в мире и благодаря чему тогда, на ваш взгляд?

Исидре Гавин:
Что касается белорусской продукции, то она очень надёжная и очень качественная. И благодаря этому её стали узнавать в мире. Что касается дизайна, то белорусские продукты очень сильно изменились в этом направлении в лучшую сторону. Они модернизировались. Что нужно усилить белорусам – так это торговую политику, то есть больше рекламировать свою продукцию. Что касается перспективы совместного производства, мы надеемся, что это поможет и белорусским предприятиям своего рода сделать рекламу себе.

«В Каталонии точно также, как и в Беларуси, очень развита промышленность»

Яна Шипко:
Кстати, торговая и внешнеэкономическая политика Каталонии отличается ли от остальной Испании?

Министр транспорта и инфраструктуры Каталонии: Белорусам надо больше рекламировать свою продукцию

Исидре Гавин:
В Каталонии точно также, как и в Беларуси, очень развита промышленность. И поскольку мы географически находимся в том положении, когда через наш регион постоянно проходили разные культуры, разные национальности, то мы очень приспособлены к тому, чтобы быть открытыми и торговать со всем миром. Поэтому экспорт нашей продукции очень велик.

Яна Шипко:
Чем может заинтересовать Каталония белорусских туристов, может быть, искушённых, которые уже бывали там?

Исидре Гавин:
Ваш вопрос я бы сформулировал по-другому: что может Беларусь предложить каталонским туристам для того, чтобы они приехали и узнали вашу страну? У вас, как и у нас, тоже есть возможность развивать экотуризм. У вас очень красивая природа, у вас много национальных парков, поэтому я думаю, что именно этим вы можете привлечь каталонцев.

«Белорусы серьёзные люди, но которые идут на компромисс»

Яна Шипко:
Как министр транспорта и инфраструктуры, наверняка, оказываясь заграницей, обращаете внимание именно на эти сферы?

Министр транспорта и инфраструктуры Каталонии: Белорусам надо больше рекламировать свою продукцию

Исидре Гавин:
Я первый раз в Минске и это не последний, и у меня сложилось очень хорошее впечатление по многим причинам. Во-первых, это люди. Я вижу белорусов как народ, который много пострадал в истории, но благодаря своему трудолюбию и силе духа смог построить развитую, красивую и современную страну. Я вижу крепкий и трудолюбивый народ. Белорусы серьёзные люди, но которые идут на компромисс, они говорят правду.

Мне понравилось как у вас в стране все организовано, очень хорошо организовано, вы продвинутые, у вас хорошая сфера услуг. Мне нравится, что у нас много общего, несмотря на то, что мы находимся по разные стороны Европы и европейских событий. Я вижу схожесть в развитости сельского хозяйства, промышленности, любви к природе, что даёт нам возможности для сотрудничества и новых проектов.

Люди в материале: Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Неочевидные параллели между Минском и Каталонией. Как у лидера автопрома этому региону есть что предложить для сотрудничества с нашей...
 
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