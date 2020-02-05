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Новинки и классика: книжная выставка-ярмарка в Минске объединила сразу 30 стран
05.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
27-ая Международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске. Свои новинки привезли десятки издателей. Россия выступает почетным гостем. В том, что бумажная книга всегда найдет читателя, убедился корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
С тем, что «книга – лучший подарок», здесь не спорят. Школьники и студенты вместо электронных страниц на смартфоне листают бумажные. Держать в руках настоящую книгу, чувствовать запах типографской краски во времена электроники – особое удовольствие. Тем более, когда вокруг десятки тысяч изданий.
«Здесь не только отпечатанные издания, много и аудиокниг, книг, которые на информационных стендах можно купить и читать в телефоне. Интернет вообще хорошая вещь, дает возможность сделать книгу доступной даже в далеких от городов деревнях», – заявил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.
Литературные новинки и классика, учебники и антиквариат. Среди издательств почетные гости – из России. На выставку привезли работы современных писателей и ученых. Особый интерес вызвала презентация серии книг «Победа» Президентской исторической библиотеки.
Озвучить своим голосом произведения знаменитых классиков и отправить открытку ветерану в любую точку мира в юбилейный год Победы – российский стенд не зря назвали самым интерактивным. Напротив экспозицию развернули Соединенные Штаты. Пройти тест на знание истории и почитать детскую литературу. Главный экспонент приглашал каждого открыть для себя свою Америку.
На форуме много дипломатов. Министры и послы лично представляли стенды стран. Оттого и создавалось уверенность, что книга – не пережиток прошлого. Она важна и нужна. Кстати, в этом году в выставке принимает участие наибольшее количество государств – 30. Пригласили даже гостей из Северной Кореи. Но самой популярной оказалась книга белорусская. Не только современники, но и мэтры. Купала, Колас, особенно – Короткевич, 90-летие со дня рождения которого отмечает вся страна.
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27-ая Международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске. Свои новинки привезли десятки издателей. Россия выступает почетным гостем.
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