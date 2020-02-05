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Что происходит с ценами на белорусский сахар и почему дешевый российский так и не появился в магазинах

05.02.2020 21:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 марта истечет срок госрегулирования цен на сахар. Напомним, с 1 октября 2019 года из-за появления в продаже российского сахара, который был зачастую дешевле белорусского, в нашей стране на 90 дней ввели предельную минимальную розничную цену на этот товар — 1,5 рубля. С 1 января 2020 года регулирование цен продлили еще на 60 дней. Как оказалось, цены на белорусский сахар выше не только чем на российский, но и превосходят цены на наш же сахар, который продают в Петербурге и в Москве. FINANCE.TUT.BY сравнил цены на белорусский сахар у нас и в России, а также спросил у торговых сетей, что они думают по поводу вмешательства государства в ценообразование на этот продукт.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зачем регулировать цены на сахар

Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже не первый раз вводит регулирование цен на сахар. Это значит, что оно устанавливает минимальную цену, по которой магазины могут продавать этот продукт, будь-то белорусского производства или импортный.

Началось все с того, что в страну хлынул поток российского сахара, который стоиит значительно меньше, чем наш. Из-за этого отечественные предприятия сахарной отрасли стали нести убытки. Поэтому профильное ведомство решило уладить вопрос административно. В конце 2017 года этот продукт включили в список социально значимых товаров. А это значит, что МАРТ может регулировать цены на него до 90 дней в год. А в 2018 году с согласия Евразийской экономической комиссии этот срок несколько раз продлевали — цены регулировали с 17 января до 31 декабря 2018 года. В это время максимальная торговая надбавка на сахар с учетом оптовой не должна была превышать 15%, а розничная цена за килограмм с учетом НДС — опускаться ниже 1,5 рубля.

Благодаря принятым мерам цены на белорусский сахар снизились. До этого килограмм продавали даже по 1,65 рубля. Зато российский сахар подорожал и покупатели, как и ритейл перестали отдавать ему предпочтение. Ситуация сперва стабилизировалась, но после отмены регулирования, цены на российский сахар снова поползли вниз. Поэтому в октябре 2019 года МАРТ снова было вынуждено вмешаться. Оно ввело регулирование, которое продлится до 1 марта 2020 года.

При этом в ноябре-начале декабря с полок магазинов пропал российский сахар. У специалистов Госстандарта возникло немало вопросов к его качеству.

Российский сахар по-прежнему отсутствует во многих магазинах. 

Почему российский сахар дешевле белорусского

Сахар такой продукт, что где он произведен, значения не имеет. Важна цена. А конкурировать только в цене довольно сложно, ведь она зависит от издержек, которые у белорусских производителей выше.

Несмотря на то, что сахарные заводы Беларуси получали льготы на газ и другие преференции от государства, чтобы белорусские производители лучше себя чувствовали, российским энергоносители все равно достаются дешевле.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кроме того, цены на сырье в России рыночные. Чем большие урожай, чем больше партии сахарной свеклы закупаются, тем она дешевле. Соответственно и конечный продукт стоит меньше. У нас предприятия закупают свеклу по заранее утвержденным ценам. Это для поддержки сельхозпредприятий, которые ее выращивают. Это значит, что какая бы ситуация не сложилась на рынке, производители сахара могут остаться в невыгодном положении.

Торговые сети: «Российский сахар у нас в ассортименте есть, но продается он по той же цене, что и белорусский»

Белорусские торговые сети говорят, что регулирование цен на сахар влияет на объемы продаж этого продукта.

— В рамках ценового регулирования мы не имеем права проводить никаких промоакций со снижением цены на сахар, — пояснили нам в торговой сети «Белмаркет». — Российский сахар у нас в ассортименте есть, но продается он по той же цене, что и белорусский, потому что цена зафиксирована. Когда отсутствовало ценовое регулирование, у нас была возможность существенно снижать цены. Поставщики из России более отзывчивы на участие в подобных акциях. Когда мы планировали продать большее количество сахара, поставщики также делали скидки на свою продукцию. Чем больше объем, тем ниже цены.

Как пояснили в торговой сети, с установлением регулирования цен, целесообразность объемного импорта сахара в страну из России пропала. Потому что по такой цене сахар можно купить и в Беларуси. Также в сети отметили, что торговая надбавка на сахар у них минимальная, как и на все социально значимые товары. Это однозначное число.

По нашим подсчетам, она составляет что-то около 7−8% от стоимости килограмма сахара. Его в торговой сети продают по 1,5−1,54 рубля.

 

Если проанализировать данные Белстата по средним ценам на сахар за последние два года, то цены в периоды регулирования и без него варьировались в пределах 5 копеек.

Однако в торговых сетях отмечают, что цены на сахар без регулирования были значительно ниже.

— Мы имели возможность работать с российским дешевым сахаром. У нас были цены и 99 копеек за килограмм на акциях, — рассказали в торговой сети «Соседи».

Однако там отметили, что кардинальным образом на спрос ценовое регулирование не влияет.

— Но оно сокращает возможности для проведения акций. Хотя, не знаем почему, люди-то сахара больше не потребляют в зависимости от снижения цены, но когда у нас были акции, спрос на этот продукт немного повышался.

В этом году белорусские производители сахара тоже делают скидки на свою продукцию. К примеру, у ОАО «Жабинковский сахарный завод» за 1 килограмм отпускная цена франко-отправления без скидки и учета НДС в потребительской упаковке была 1,31 рубля. А с 16 января — 1,19. То есть скидка 9,4%. Отпускная цена франко-назначения без НДС и скидки — 1,35 рубля за кило сахара в потребительской упаковке. Со скидкой 9,4% стоит 1,22 рубля.

Будут ли продлевать регулирование цен на сахар, то есть после 1 марта, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли не прокомментировали.

Белорусский сахар в России дешевле, чем у нас

Почему белорусский сахар дороже российского понятно. Вопрос, почему он в России стоит больше, чем на родине.

Мы посмотрели цены на наш сахар в магазинах и доставках Москвы и Санкт-петербурга. В некоторых слуцкий дешевле чуть ли не в полтора раза чем на полках в магазинах Минска. К примеру, в одной из российских доставок продуктов кило сахара «Городейский» стоит 34,9 российского рубля. На наши это 1,18 рубля.


Кило «Слуцкого» и того дешевле — 31,9 российского рубля. Это 1,08 нашего.


СМИ ранее уже обращали внимание на то, что белорусский сахар в России продается дешевле, чем в нас. 

К слову, «Белбакалея» — компания, которая занимается оптовыми поставками различных продуктов в наши торговые сети, кило сахара продает нашим магазинам по 1,26 рубля без НДС и по 1,39 рубля с 10% НДС.

 

У нас он в рознице, напомним, сахар стоит 1,5−1,54 рубля. В Петербурге в магазине белорусских товаров упаковка рафинада из Городеии весом 500 граммов продается за 42 российских рубля или 1,42 белорусского. У нас такой сахар мы нашли за 1,81 рубля.

На сайтах белоруских сахарных предприятий прайс-листов с экспортными ценами мы не нашли.

— Не размещаем потому, что цены постоянно меняются, — пояснили на Слуцком сахарорафинадном комбинате.

Оперативно предоставить актуальные цены для российских поставщиков там не смогли.

Почему такая разница в ценах, мы спросили у Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве от ответа воздержались.

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Теги: Минск
 
 
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