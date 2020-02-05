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Властям напомнили про давнишнюю проблему по пенсиям. Раньше ее поднимали на уровне администрации президента

05.02.2020 21:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси нужно отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров или переориентировать эти деньги на другие нужды, к примеру, накапливались их на счете работника. С такой инициативой выступили Федерация профсоюзов. Ранее эта проблема уже поднималась на уровне администрации президента.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Эти люди (пенсионеры. — Прим. ред.) трудятся и выплачивают 1% от своей заработной платы в Фонд социальной защиты населения (соответствующие выплаты осуществляет наниматель). Пенсию им начисляют с пониженным коэффициентом, а трудовой стаж не пересчитывают, — заявила 5 февраля заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич после заседания Национального совета по трудовым и соцвопросам. — То есть наблюдается дисбаланс, о котором нам неоднократно говорили в трудовых коллективах.

Для решения этой проблемы профсоюзы намерены создать рабочую группу с участием депутатов, отмечают в Федерации профсоюзов.

— Есть разные варианты развития событий, — отметила Елена Манкевич. — Можно, например, отменить для пенсионеров выплату в Фонд соцзащиты в размере 1%, а можно переориентировать ее на другие нужды — чтобы эти средства накапливались на счете работника. Это целый механизм, и его предстоит выработать с учетом заинтересованности всех сторон.

Отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров ранее предложили также работники «Беларуськалия» на встрече с Натальей Кочановой, которая на тот момент занимала должность главы администрации президента. Она обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда. Однако о результатах не сообщили общественности.

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В Беларуси нужно отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров или переориентировать эти деньги на другие нужды, к примеру, накапливались их на счете...
 
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