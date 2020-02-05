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Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

05.02.2020 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь – как открытая книга. В Минске стартовала международная книжная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие участникам и гостям форума направил Президент, пожелав издателям больших тиражей и творческих успехов.

В белорусской столице собрались экспоненты из 30 стран. Особое место здесь – у США и России. Эти государства представили самые масштабные стенды. Что уже успели увидеть посетители и чем еще удивит ярмарка?

Гайд по выставке – от Дмитрия Бояровича.

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

Более 300 экспонентов из 30 стран. Выставка собрала авторов и издателей со всего мира. Форум давно стал местом, где презентуют новинки, обмениваются контактами. И такая его популярность – признак любви белорусов к печатному слову.

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

Кстати, за 2019 год в стране издано 10 тысяч книг общим тиражом 24 миллиона экземпляров. 

Видеоконференция с Леоном Вишневским. На Минской книжной выставке можно будет задать вопрос автору «Одиночества в сети»

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

Бриллиант от Беларуси – факсимильное издание Брестской Библии. Это подарок Бресту к 1000-летию города. Работа над книгой шла несколько лет. Издание в точности повторяет оригинал, датированный 1563 годом. Кстати, книгу уже увидели во Франкфурте и Москве. 

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
У гэтым факсімільным выданні мы паспрабавалі захаваць усе асаблівасці арыгіналу: штампы, пячаткі, рукапісныя пазнакі, падкрэсленні, нават плямы, якія ёсць у кнізе. Мы шукалі па ўсім свеце лепш захаваныя экземпляры, правялі сапраўды грунтоўнае навуковае даследванне.

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Одно из центральных мест занимает стенд США. Он оформлен в виде кафе, но речь тут, конечно, идет о пище духовной, и посвященной литературе о путешествиях по США.

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

Где проходит знаменитая «Трасса 66»? Какой национальный парк в США самый большой? И как путешествовать по Америке на мотоцикле? Здесь готовы ответить на все эти вопросы. В Беларусь, чтобы поделиться своей работой, из Миннесоты прилетел Дуглас Мак. Писатель, рассказы которого публиковались в The New York Times, презентует книгу «Не совсем Штаты Америки». 

Дуглас Мак: думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей книге

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

Ну а почетный гость выставки – Россия. На ее стенде запланировано больше 30 мероприятий. К нам приедет Татьяна Устинова –известный автор детективов. Ее автограф-сессия пройдет в пятницу, 7 февраля.

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

Между тем, лейтмотив стенда – 75-летие виктории в Великой Отечественной. К этому приурочили презентацию томов серии «Победа». Сборник произведений Гайдара, Твардовского, Катаева. 

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея (Россия):
Эта тема очень актуальна. Минувшая война – это даже не война политических противников, а война жизни со смертью. Если бы, не дай Бог, победа была одержана теми, кто стремился к переустройству мира по нацистским лекалам, то мира бы не было.

Брестская Библия, стенд США в виде кафе и серия «Победа». Что показывают на 27-й Международной книжной выставке?

У посетителей выставки будет возможность встретится с переводчиком «Гарри Поттера» на белорусский – Еленой Петрович; задать вопрос по скайпу Янушу Вишневскому – автору «Одиночества в сети»; поучаствовать в дискуссии о судьбе белорусской литературы. И конечно же, купить книги. Причем мероприятия выйдут за пределы площадки: пройдут в музеях, библиотеках и вузах. Форум продлится до воскресенья. 

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Александр Карлюкевич, Александр Суша, Дмитрий Бак
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь – как открытая книга. В Минске стартовала международная книжная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие...
 
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