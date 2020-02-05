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Дирк Шубель: визы будет легче получить тем, кто путешествует часто

05.02.2020 21:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз начали применяться во всем мире с 2 февраля.

Дирк Шубель: визы будет легче получить тем, кто путешествует часто
Фото: © Белновости
Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель заявил об этом, отметив, что консульства стран ЕС в Беларуси будут максимально использовать возможности гибкого подхода действующих визовых правил.
Как пишет БЕЛТА, Дирк Шубель отметил, что процедура подачи заявок на получение шенгенской визы стала более удобной.

Сейчас путешественники могут подавать заявление на получение краткосрочной визы за 6 месяцев до запланированной поездки.

Станет проще получить многократные визы тем, кто часто путешествует.

Шубель подчеркнул, что сейчас визовый сбор составляет 80 евро. До этого стоимость виз не увеличивалась с 2006 года.

При этом визовый сбор не взимается с детей младше 6 лет. Такое же правило действовало и раньше.




Для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 12 лет визовый сбор остается на уровне половины от стандартного визового сбора.

Соответственно, он будет составлять 40 евро.

Глава представительства ЕС заметил, что увеличение общего визового сбора не влияет на пониженный визовый сбор – 35 евро.

Шубель заметил, что в течение переходного периода консульства стран ЕС в Беларуси будут максимально использовать возможности гибкого подхода в рамках действующих визовых правил.

Визовые сборы не будут взиматься консулами для определенных категорий заявителей в отдельных случаях. 

Это может касаться детей или поездок в целях развития культурного, спортивного, внешнеполитического и других видов сотрудничества.

Напомним, пониженный визовый сбор для белорусов установлен в соглашениях об упрощении визового режима, заключенных между ЕС и Беларусью.


Стороны 8 января текущего года подписали соглашение об упрощении визового режима вместе с соглашением о реадмиссии.

Пока эти соглашения не вступили в силу. Они будут заключены после получения согласия Европейского парламента. 

После вступления в силу этих соглашений белорусы будут платить за «шенген» 35 евро.

До вступления в силу соглашения об упрощении визового режима для граждан Беларуси визовый сбор составит 80 евро.
 
 
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Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз начали применяться во всем мире с 2 февраля.
 
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