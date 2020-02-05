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Пинигин о Борисе Луценко: «Ён хросны бацька майго лёсу»

05.02.2020 22:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 февраля не стало знаменитого белорусского режессёра Бориса Луценко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Он сконочался на 83-м году жизни.

Пинигин о Борисе Луценко: «Ён хросны бацька майго лёсу»

Соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси выразил Александр Лукашенко, подчеркнув, что работы Бориса Луценко стали неотъемлемой частью истории отечественного театра и кино, а творческая и педагогическая деятельность – образцом подлинного гуманизма и профессионального мастерства, примером служения высоким идеалам национальной культуры.

Пинигин о Борисе Луценко: «Ён хросны бацька майго лёсу»


Большую часть своей творческой карьеры режиссёр посвятил Горьковскому театру. Самые знаменитые его работы «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор». За них он был удостоен государственных и зарубежных премий. Борис Луценко – заслуженный деятель искусств БССР, Народный артист Беларуси, лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Он также был академиком Международной академии театра. 

Пинигин о Борисе Луценко: «Ён хросны бацька майго лёсу»


Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы
Барыс Іванавіч працаваў у нашым Купалаўскім тэатры 6 год. Я памятаю некаторыя спектаклі, гэта былі вельмі сур'ёзныя спектаклі. Ён проста стварыў маю прафесійную кар'еру, я быў рэжысёр тэлебачання па адукацыі. А потом пайшоў на тэлебачанне працаваць. Ён памятаваў мяне па маім акцёрскім працам. Ён запрасіў мяне ў Рускі тэатр, і я з задавальненнем пайшоў працаваць у Рускі тэатр акцёрам. Так што ён хросны бацька майго лёсу прафесійнага.

Цудоўны рэжысёр, цудоўны чалавек. Канешне, шкада, канешне, узрост, але памяць пра сябе ён цудоўную заставіў. Цудоўную прафесійную памяць.

Пинигин о Борисе Луценко: «Ён хросны бацька майго лёсу»


Последнее время Борис Луценко мало появлялся на публике, он тяжело болел. Одно из последних своих интервью Борис Иванович дал телеканалу СТВ в ноябре 2019 года. Прощание с выдающимся режессером состоится в пятницу, 7 февраля, в его родном Горьковском театре.

Люди в материале: Николай Пинигин, Борис Луценко
 
 
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Новости Беларуси. 5 февраля не стало знаменитого белорусского режессёра Бориса Луценко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Он сконочался на 83-м году...
 
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