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Пинигин о Борисе Луценко: «Ён хросны бацька майго лёсу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 февраля не стало знаменитого белорусского режессёра Бориса Луценко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сконочался на 83-м году жизни.
Соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси выразил Александр Лукашенко, подчеркнув, что работы Бориса Луценко стали неотъемлемой частью истории отечественного театра и кино, а творческая и педагогическая деятельность – образцом подлинного гуманизма и профессионального мастерства, примером служения высоким идеалам национальной культуры.
Цудоўны рэжысёр, цудоўны чалавек. Канешне, шкада, канешне, узрост, але памяць пра сябе ён цудоўную заставіў. Цудоўную прафесійную памяць.
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Новости Беларуси. 5 февраля не стало знаменитого белорусского режессёра Бориса Луценко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сконочался на 83-м году...
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