Пинигин о Борисе Луценко: «Ён хросны бацька майго лёсу»

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Новости Беларуси. 5 февраля не стало знаменитого белорусского режессёра Бориса Луценко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сконочался на 83-м году жизни.





Соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси выразил Александр Лукашенко, подчеркнув, что работы Бориса Луценко стали неотъемлемой частью истории отечественного театра и кино, а творческая и педагогическая деятельность – образцом подлинного гуманизма и профессионального мастерства, примером служения высоким идеалам национальной культуры.







Большую часть своей творческой карьеры режиссёр посвятил Горьковскому театру. Самые знаменитые его работы «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор». За них он был удостоен государственных и зарубежных премий. Борис Луценко – заслуженный деятель искусств БССР, Народный артист Беларуси, лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Он также был академиком Международной академии театра.







Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы

Барыс Іванавіч працаваў у нашым Купалаўскім тэатры 6 год. Я памятаю некаторыя спектаклі, гэта былі вельмі сур'ёзныя спектаклі. Ён проста стварыў маю прафесійную кар'еру, я быў рэжысёр тэлебачання па адукацыі. А потом пайшоў на тэлебачанне працаваць. Ён памятаваў мяне па маім акцёрскім працам. Ён запрасіў мяне ў Рускі тэатр, і я з задавальненнем пайшоў працаваць у Рускі тэатр акцёрам. Так што ён хросны бацька майго лёсу прафесійнага.

Цудоўны рэжысёр, цудоўны чалавек. Канешне, шкада, канешне, узрост, але памяць пра сябе ён цудоўную заставіў. Цудоўную прафесійную памяць.







Последнее время Борис Луценко мало появлялся на публике, он тяжело болел. Одно из последних своих интервью Борис Иванович дал телеканалу СТВ в ноябре 2019 года. Прощание с выдающимся режессером состоится в пятницу, 7 февраля, в его родном Горьковском театре.