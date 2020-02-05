ВОЗ: эффективного лекарства от коронавируса пока нет

Эффективных терапевтических средств против коронавируса 2019-nCoV пока не существует, заявил в среду, 5 февраля, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич. Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы эффективном лекарстве, разработанном исследователями Чжэцзянского университета в Китае, и прорывных исследованиях британских ученых. ВОЗ рекомендует провести случайные выборочные тесты всех вакцин.





Американский фармацевтический концерн Gilead объявил, что начал клинические испытания пациентов в Китае, инфицированных новым коронавирусом, с использованием экспериментального препарата под названием Remdesivir, но подчеркнул, что работа пока еще находится на стадии исследования и нигде в мире не одобрена.









Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об исследовательских работах в России. По его словам, они на ранней стадии, клинических испытаний еще не было, потребуется от восьми до десяти месяцев.





ВОЗ призвала улучшить обмен информацией

В КНР отправится команда международных экспертов для работы с китайскими специалистами. ВОЗ считает, что министерства здравоохранения всех стран должны передавать друг другу все последние данные по ситуации.





По последним данным, число инфицированных достигло 24 627 человек, больше 3000 из них находятся в тяжелом состоянии. 493 заболевших скончались. Самая высокая смертность от эпидемии — в китайском городе Ухань, который стал центром распространения заболевания.



