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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с жертвами от схода лавины

05.02.2020 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с жертвами от схода лавины


Трагедия произошла в провинции Ван. Из-за двух снежных волн погибли 38 человек, среди них спасатели, военные и полицейские, ещё свыше 50 пострадали.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с жертвами от схода лавины

Накануне лавина накрыла микроавтобус, а сегодня – обрушилась на группы спасателей, которые занимались поиском пропавших без вести. Число погибших может возрасти. Масштабная поисково-спасательная операция продолжается. Опасность схода очередной лавины остается.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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Новости мира. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины, сообщили в программе...
 
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