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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с жертвами от схода лавины
Источник материала: СТВ
Новости мира. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне лавина накрыла микроавтобус, а сегодня – обрушилась на группы спасателей, которые занимались поиском пропавших без вести. Число погибших может возрасти. Масштабная поисково-спасательная операция продолжается. Опасность схода очередной лавины остается.
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Новости мира. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавины, сообщили в программе...
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