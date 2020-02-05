ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»

05.02.2020 22:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вселить надежду и поддержать. «Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах на один день превратился в единую концертную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед маленькими пациентами выступил всемирно известный скрипач – Максим Венгеров. 

Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»


Максим Венгеров является послом доброй воли ЮНИСЕФ более 20 лет. Он неоднократно давал благотворительные концерты в различных странах мира и постоянно поддерживает детей и подростков с различными заболеваниями.

Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»

Сегодняшняя встреча музыканта с пациентами РНПЦ проходит впервые и приурочена ко Дню борьбы против рака. 

Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»

Максим Венгеров, скрипач, дирижёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ:
Я очень рад общению с детьми, это самое приятное, что есть в моей деятельности – общение с людьми, с детьми. Особенно с детьми с онкологическими заболеваниями. Дать им немножко радости, надежды. А музыка дает, в первую очередь, надежду,  радость, свет. Желаю всем детям выздоровления, чудес, исполнения всех мечтаний.

Музыкант на своей почти 300-летней скрипке Страдивари исполнил самые известные композиции. А под всеми любимую «Калинку» даже потанцевал вместе с детьми. Максим Венгеров выступил перед пациентами двух отделений, зарядил энергией музыки и тех, кто не смог покинуть палаты. 

Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»

От фонда ЮНИСЕФ маленькие пациенты получили подарки. Настроения детям придали мастера аквагрима и уже полюбившийся всем солнечный зайчик по имени Юни. Подобные встречи и концерты от Максима Венгерова продолжатся. Сразу после Минска скрипач отправится в Америку. 

Люди в материале: Максим Венгеров
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вселить надежду и поддержать. «Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах на один день превратился в единую концертную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции в связи с жертвами от схода лавины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика