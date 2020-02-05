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Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вселить надежду и поддержать. «Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах на один день превратился в единую концертную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед маленькими пациентами выступил всемирно известный скрипач – Максим Венгеров.
Сегодняшняя встреча музыканта с пациентами РНПЦ проходит впервые и приурочена ко Дню борьбы против рака.
Максим Венгеров, скрипач, дирижёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ:
Музыкант на своей почти 300-летней скрипке Страдивари исполнил самые известные композиции. А под всеми любимую «Калинку» даже потанцевал вместе с детьми. Максим Венгеров выступил перед пациентами двух отделений, зарядил энергией музыки и тех, кто не смог покинуть палаты.
От фонда ЮНИСЕФ маленькие пациенты получили подарки. Настроения детям придали мастера аквагрима и уже полюбившийся всем солнечный зайчик по имени Юни. Подобные встречи и концерты от Максима Венгерова продолжатся. Сразу после Минска скрипач отправится в Америку.
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Новости Беларуси. Вселить надежду и поддержать. «Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах на один день превратился в единую концертную...
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