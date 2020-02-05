Не только для блондинок: Toyota придумала, как не перепутать газ и тормоз

belnovosti.by Функция подавления ускорения (Acceleration Suppression Function) с помощью анализа данных способна предотвратить ошибочное ускорение автомобиля, пишет









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У специалистов европейского технического центра Toyota возникла идея о создании такой технологии, после того как был проведен анализ и выделены моменты, когда случайный разгон происходил непреднамеренно по причине невнимательности водителя.





Выяснив характеристики таких ситуаций, разработчики создали алгоритм, который в таком случае будет блокировать ускорение.





Данная опция отдаленно напоминает парковочного помощника Intelligent Clearance Sonar.





В будущем Toyota намерена устанавливать на новых машинах функцию Acceleration Suppression.









В результате автомобиль не сможет развить скорость, если система поймёт, что водитель нажал педаль газа случайно.





До сих пор автомобили этой марки могли предотвратить нежелательное ускорение лишь при наличии препятствий перед машиной, и такая возможность была представлена с 2012 года.





Суть системы Intelligent Clearance Sonar была в том, что она не позволяла автомобилю врезаться на парковке или в пробке, если было обнаружено препятствие.





В результате работы система попросту не дает нажать педаль газа.





Но новая технология работает в более сложном цикле, она не только блокирует акселератор, если вблизи находит препятствия для движения, но и умеет распознавать ошибочное нажатие газа, даже если дорога перед автомобилем пуста.





Для этого пришлось обработать огромный пласт информации с аналогичными инцидентами машин.





Инженеры Toyota предполагают, что комбинация существующей системы ICS и новой ACF позволит на максимальном уровне устранить случаи непреднамеренного ускорения.





Технология позволит сократить количество аварий, вызванных неправильным использованием педалей на парковках и на дороге.





В то же время производитель не делает секретов из своей разработки и намерен поделиться алгоритмом работы новой системы с другими брендами.





Широкий жест японской компании вызван стремлением к общей цели автопроизводителей – снижению аварийности на дорогах.





Устанавливать функцию Acceleration Suppression на новые автомобили начнут уже летом 2020 года.





Первыми такие автомобили поступят на рынок Японии.





Что интересно, по сообщению производителя, установить такую систему смогут даже владельцы некоторых старых моделей Toyota.





Чуть позже Acceleration Suppression будет доступна и на других рынках.





Планируется, что система станет частью комплекса Toyota Safety Sense.





Кроме того, уже с 2020 года ее дополнит помощник объезда пешеходов Emergency Steering Assist, функция остановки автомобиля при ухудшении состояния водителя Driver Emergency Stop Assist и система удержания в полосе, способная самостоятельно снижать скорость автомобиля перед поворотом, учитывая радиус и скорость движения.





Эксперты не исключают, что Toyota решила уделить столько внимания ускорению после ситуации с западающей педалью газа.





В связи с этой неисправностью в 2009 году компания вынуждена была отозвать почти 4 млн автомобилей из-за ковриков, которые цеплялись за педаль акселератора.







