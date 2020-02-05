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Нонсенс: китайский доктор первым забил тревогу из-за коронавируса и был наказан властями. Сейчас он тоже заражен

05.02.2020 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

34-летний доктор Ли Вэньлянь из китайского Уханя является, вероятно, первым человеком, забившим тревогу из-за нового опасного коронавируса, обнаруженного в конце минувшего года в Китае.

Ли Вэньлянь,Li Wenliang, CNN

30 декабря мужчина написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили местный рыбный рынок, пишет CNN.

Вэньлянь также сообщил коллегам, что видел тест, согласно которому недуг был вызван именно коронавирусом, похожим на бушевавший в 2003 году SARS.

Медик утверждает, что хотел в частном порядке предупредить своих друзей об опасной инфекции, чтобы те позаботились о себе и своих семьях, однако вскоре скриншоты из их переписки, на которых было видно имя Вэньляня, начали появляться в различных соцсетях.

 «Когда я увидел, что они расходятся по Сети, то понял, что все это вышло из-под моего контроля и я, вероятно, буду наказан», — рассказал он.

На следующий день, 31 декабря, местные власти вызвали Вэньляня для дачи объяснений относительно того, как он узнал о случаях заражения вирусом, пишет американское издание со ссылкой на местное правительственное СМИ.

Накануне, 30 декабря, о неизвестном недуге начал предупреждать не только Вэньлянь — Муниципальная комиссия по вопросам здравоохранения Уханя разослала местным медучреждениям сообщение о диагностировании пневмонии неизвестного типа у посетителей местного рынка. Уведомление рассылалось с пометкой о запрете разглашения этой информации без согласования властей.

3 января Ли Вэньляня вызвали в местный полицейский участок, где его обвинили в «распространении слухов» и «серьезном нарушении общественного порядка».

Полицейские пригрозили медику арестом, и ему пришлось признать, что он якобы нарушил закон, а также отказаться от последующих «неправомерных действий».


Сейчас Вэньлянь находится в отделении интенсивной терапии / Фото: Li Wenliang, CNN

После этого он вернулся к своей работе в госпитале. Однако спустя несколько дней, 10 января, у Вэньляня, занимавшегося лечением человека с еще не диагностированным коронавирусом, появился кашель, переросший в лихорадку. Его госпитализировали через два дня.

Состояние мужчины начало стремительно ухудшаться — у него возникли проблемы с дыханием, из-за чего Вэньляня перевели в отделение интенсивной терапии и подключили к кислородному аппарату. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лишь 1 февраля.

Таким образом, история Ли Вэньляня стала одним из доказательств попыток властей Китая скрыть информацию о распространении опасного вируса на начальных этапах.

1 января 2020 года — до того, как ведущие мировые СМИ начали сообщать о случаях заражения новым коронавирусом — полиция Уханя отчиталась о «применении законных мер» против восьми человек, которых обвинили в «распространении слухов» о похожем на пневмонию заболевании.


«Интернет не является территорией вне закона. Любые противоправные действия по фабрикованию, распространению слухов и нарушению общественного порядка будут наказываться полицией в соответствии с законом и с нулевой толерантностью», — заявили в полиции города, ставшего эпицентром эпидемии.

По состоянию на 4 февраля количество заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 20 438 человек. 425 зараженных погибли.

За два месяца вирус, получивший название 2019-nCoV, добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.
 
 
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34-летний доктор Ли Вэньлянь из китайского Уханя является, вероятно, первым человеком, забившим тревогу из-за нового опасного коронавируса, обнаруженного в конце...
 
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