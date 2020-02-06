|
«Мой прадедушка родился в Нью-Йорке». Зачем белорусы делают ДНК-тесты
Источник материала: Tut.by
В 2018 году объем мирового рынка ДНК-тестирования
Прежде всего проясним: ДНК-тест не всегда нужно сдавать в лаборатории — есть организации, готовые принять материал по почте.
Как это происходит? Сначала следует получить комплект для сбора материалов. Дальнейшие шаги могут немного отличаться в зависимости от сервиса, но, как правило, в комплект входят пробирка и герметичный пакетик. После сбора образца слюны вы отправляете эту необычную посылку в лабораторию и один-два месяца ждете результатов, они придут на электронную почту.
Мы попросили белорусов, оплативших эту процедуру, рассказать, что она им дала — возможность найти потерянных либо разбросанных по всему миру родственников, узнать о своей предрасположенности к заболеваниям или что-то другое.
«У меня на 98% больше неандертальских генов, чем у остальных людей, сдававших этот тест»
Александре 28 лет. Не так давно она сделала ДНК-тест примерно за 200 долларов от частной биотехнологической компании, расположенной в Маунтин-Вью, Калифорния.
— Просто одно время про это очень много писали, мол, появилась возможность делать генетический тест по слюне, причем относительно дешево, — поясняет она свое решение. — Сейчас есть тесты, которые стоят тысячу долларов, а здесь более простой и дешевый способ.
Я обсуждала эту тему с другом, который живет в США. Он предложил привезти мне этот тест, и я согласилась его сдать. Какой-то специальной цели у меня не было, просто интерес. Мне нравится пробовать все новое.
К тому же таким образом я внесла вклад в развитие науки — конечно, не самый большой. Но такие компании собирают данные для своей базы: чем их больше, тем точнее результаты. Это способствует развитию науки, поиску лекарств и так далее.
Александра сдавала тест на «происхождение» и предрасположенность к генетическим болезням.
— Я знаю историю своей семьи, кто и откуда взялся и куда переезжал, и эта информация подтвердилась. Но такие данные не могут быть стопроцентно точными, потому что собираются в основном с американской и европейской аудитории. По Восточной Европе у них не такая высокая точность. Но компания постоянно обновляет свои результаты, и я вижу, что со временем они становятся лучше и корректируются.
Из интересного: компания сообщает, какой процент ДНК неандертальцев содержится у вас в геноме и содержится ли вообще. Насколько я знаю, у современного человека не может быть больше 4% неандертальских генов (группа ученых из института эволюционной антропологии им. Макса Планка установила, что от 1% до 4% генома евразийцев унаследовано от неандертальцев. — Прим. TUT.BY). И у меня неожиданно оказалось их на 96−98% больше, чем у остальных людей, сдававших этот тест! Это интересно обсуждать среди друзей, тоже сдававших этот тест, находить таких же «неандертальцев» и шутить на эту тему. Мы даже думали создать некое «комьюнити неандертальцев».
А вот в плане здоровья девушка узнала не так уж много нового.
— Генетические особенности и заболевания, которые есть у моих родителей, бабушек и дедушек, у меня или есть, или к ним имеется предрасположенность. Но на основе результатов специалисты дают много по-настоящему полезной информации. Например, какую еду тебе лучше есть, как часто стоит заниматься спортом. Или интересные факты: что я склонна потреблять больше кофеина, чем другие люди, и что у меня есть боязнь публичных выступлений. Не могу сказать, что это стопроцентно про меня, но кое-что совпадает.
Александра добавляет, что на сайте компании есть чек-лист: какие анализы сдать, каких врачей посетить, что лучше съесть — «превентивные меры для здоровья».
Девушка считает, что такой тест «лишним не будет», особенно если человек хочет узнать что-то новое про свое здоровье или предупредить некоторые болезни
— Конечно, это не дает стопроцентной гарантии и защиты, но тем не менее я вижу в этом плюсы. Знаю, что многие боятся делиться своей информацией или передавать данные, но лично я не вижу в этом ничего плохого. Это лишь продвинет человечество в решении разных проблем со здоровьем.
Плюс медицина развивается в превентивную модель. Становится очевидным, что лучше предупредить болезнь, чем потом лечить. Мы все разные, и логично, что знания о себе помогают лучше понимать свой организм и свое здоровье.
«Табе ў нейкім сэнсе даюць адказ на пытанне: „Хто ты такі?“»
27-летний Андрей Дубина сделал тест, узнав про него из инстаграм-аккаунта Александра Рыбака — того самого норвежца белорусского происхождения, который победил на «Евровидении» в 2009 году.
— Тэст мне падарыла дзяўчына на дзень нараджэння, — рассказывает парень, добавляя, что благодаря промокоду получилась минимальная цена в 59 долларов.
На вопрос, зачем ему эта процедура, Андрей признается: на самом деле просто чтобы утолить любопытство.
— Вельмі хацелася даведацца, хто я па паходжанні. У маці прозвішча Канапацкая, і ёй калісьці ва ўніверсітэце казалі, што людзі з такім прозвішчам маюць татарскае паходжанне. Было цікава высветліць, ці сапраўды гэта так (спойлер: гэта не так).
Вынікі, па шчырасці, здзівілі. Раней я думаў, што маю выключна ўсходнееўрапейскае паходжанне, ну ў лепшым выпадку невялічкі працэнт татарскіх генаў. Аднак па выніках тэста я на 45% балт, а на 55% — усходнееўрапеец. Гэта тлумачыць маё спакойнае «балтыйскае» стаўленне да некаторых рэчаў. Да таго ж адпавядае тэорыі крывіцка-балцкага паходжання беларусаў.
Андрей предупреждает: не стоит ждать от теста слишком многого.
— Ён усяго толькі прыкладна паказвае тваё паходжанне. Да таго ж, магчыма, ёсць пэўныя хібы, бо наўрад ці ў іх вялікая база па Беларусі. Некаторыя беларусы, якія рабілі тэст аднымі з першых, адзначалі, што раней аўтары тэста пазначалі: усходнееўрапеец — гэта расіянін альбо ўкраінец, а беларусаў у тым спісе ўвогуле не было. Таму ёсць пэўныя пытанні.
В будущем Андрей планирует сделать другой тест и сравнить результаты.
— Папулярнасць такіх тэстаў звязаная з тым, што, па сутнасці, ты плаціш, каб наталіць сваю цікаўнасць, — поясняет он. — Табе ў нейкім сэнсе даюць адказ на пытанне: «Хто ты такі?» На сённяшні дзень ідэнтычнасць — панятак адносны. Людзі мігруюць нашмат часцей і часам нават не ведаюць, хто іх продкі, таму тэст — адзін з самых хуткіх спосабаў высветліць сваё паходжанне. Умоўна нейкі амерыканец хоча ведаць, адкуль у яго, напрыклад, блакітныя вочы і светлыя валасы. Робіць тэст, бачыць шведскае паходжанне і ўсім распавядае пра гэта. У нейкім сэнсе гэта cool story, якую можна распавесці сябрам, інфаповад, каб напісаць пра гэта ў сацсеткі.
«Тест определяет такие вещи, как ворочаешься ли ты во сне»
30-летняя Дарья сделала тест вместе с мужем: они планировали узнать о своих предках за последние 500 лет и о том, к каким болезням у них есть предрасположенность. Причем пара купила процедуру в «черную пятницу» за полцены — 200 долларов на двоих.
— Мой прадедушка родился в Нью-Йорке, было интересно узнать, есть ли какие-то линии в той стороне. Но запись polak в его свидетельстве о рождении не соврала — у меня польские корни, уходящие в литовские, российские и, через 300 лет, в греческие и португальские, — рассказывает Дарья. — Я в основном рекомендую такой тест. Поплевать в пробирку очень интересно! Но если серьезно, это хорошее вложение в будущее: если выяснится, что какой-то ген отвечает за что-то важное, у нас уже будет эта информация. На e-mail придет уведомление, так как мы в базе.
Из интересного: тест определяет такие вещи, как ворочаешься ли ты во сне, краснеешь ли после алкоголя, хорошо ли переносишь лактозу. Есть ли у тебя ямочки на щеках, музыкальный слух, твой вероятный цвет глаз (у меня совпал!), веснушки, какая длина пальцев, любимый вкус мороженого, укачивает ли тебя в транспорте, родился ли ты с волосами, время, когда просыпаешься, ненавидишь ли кинзу, — это, конечно, увлекательно, но я все это и без теста знала.
На вопрос, почему, по ее мнению, многие люди делают такие тесты, Дарья ответила просто:
— Думаю, людям всегда было интересно узнавать о том, откуда они, а сейчас это совместилось с модой на здоровый образ жизни — вот все их и делают.
«Данных именно по Беларуси не очень много»
— Самые простые из этих тестов — на установление родственников — чем-то похожи на установление процедуры отцовства, — комментирует биоинформатик Андрей Филипчик, который сейчас
Я изучил тесты, которые сделали люди из этих интервью, и в них протестировано большинство наиболее распространенных заболеваний и генетических вариантов, приводящих к ним. Этих данных хватит, чтобы улучшить свой образ жизни и базовые знания о своем здоровье. Например, такой тест покажет предрасположенность к диабету, онкологическим заболеваниям и так далее.
Что же касается предков — данных именно по Беларуси не очень много, поэтому во всех подробностях узнать свое происхождение не выйдет. Да, база все время обновляется, но все равно недостаточно широка для детального анализа.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поговорили с людьми, которые сделали ДНК-тесты «по почте» и узнали про себя много нового.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)