«Мой прадедушка родился в Нью-Йорке». Зачем белорусы делают ДНК-тесты

Источник материала: Tut.by

В 2018 году объем мирового рынка ДНК-тестирования составил 846,9 млн долларов. По прогнозам аналитиков, эта цифра увеличится до 2,93 млрд долларов в последующие 10 лет. Некоторые используют эти тесты, чтобы узнать свою предрасположенность к определенным генетическим заболеваниям, рискам или пролить свет на родовую историю. 42.TUT.BY побеседовал с людьми, которые сделали ДНК-тесты «по почте», и узнал, сколько это стоило и что дало.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Прежде всего проясним: ДНК-тест не всегда нужно сдавать в лаборатории — есть организации, готовые принять материал по почте.

Как это происходит? Сначала следует получить комплект для сбора материалов. Дальнейшие шаги могут немного отличаться в зависимости от сервиса, но, как правило, в комплект входят пробирка и герметичный пакетик. После сбора образца слюны вы отправляете эту необычную посылку в лабораторию и один-два месяца ждете результатов, они придут на электронную почту.

Мы попросили белорусов, оплативших эту процедуру, рассказать, что она им дала — возможность найти потерянных либо разбросанных по всему миру родственников, узнать о своей предрасположенности к заболеваниям или что-то другое.

«У меня на 98% больше неандертальских генов, чем у остальных людей, сдававших этот тест»

Александре 28 лет. Не так давно она сделала ДНК-тест примерно за 200 долларов от частной биотехнологической компании, расположенной в Маунтин-Вью, Калифорния.



Фото из личного архива Александры

— Просто одно время про это очень много писали, мол, появилась возможность делать генетический тест по слюне, причем относительно дешево, — поясняет она свое решение. — Сейчас есть тесты, которые стоят тысячу долларов, а здесь более простой и дешевый способ.

Я обсуждала эту тему с другом, который живет в США. Он предложил привезти мне этот тест, и я согласилась его сдать. Какой-то специальной цели у меня не было, просто интерес. Мне нравится пробовать все новое.

К тому же таким образом я внесла вклад в развитие науки — конечно, не самый большой. Но такие компании собирают данные для своей базы: чем их больше, тем точнее результаты. Это способствует развитию науки, поиску лекарств и так далее.

Александра сдавала тест на «происхождение» и предрасположенность к генетическим болезням.

— Я знаю историю своей семьи, кто и откуда взялся и куда переезжал, и эта информация подтвердилась. Но такие данные не могут быть стопроцентно точными, потому что собираются в основном с американской и европейской аудитории. По Восточной Европе у них не такая высокая точность. Но компания постоянно обновляет свои результаты, и я вижу, что со временем они становятся лучше и корректируются.

Из интересного: компания сообщает, какой процент ДНК неандертальцев содержится у вас в геноме и содержится ли вообще. Насколько я знаю, у современного человека не может быть больше 4% неандертальских генов (группа ученых из института эволюционной антропологии им. Макса Планка установила, что от 1% до 4% генома евразийцев унаследовано от неандертальцев. — Прим. TUT.BY). И у меня неожиданно оказалось их на 96−98% больше, чем у остальных людей, сдававших этот тест! Это интересно обсуждать среди друзей, тоже сдававших этот тест, находить таких же «неандертальцев» и шутить на эту тему. Мы даже думали создать некое «комьюнити неандертальцев».

А вот в плане здоровья девушка узнала не так уж много нового.

— Генетические особенности и заболевания, которые есть у моих родителей, бабушек и дедушек, у меня или есть, или к ним имеется предрасположенность. Но на основе результатов специалисты дают много по-настоящему полезной информации. Например, какую еду тебе лучше есть, как часто стоит заниматься спортом. Или интересные факты: что я склонна потреблять больше кофеина, чем другие люди, и что у меня есть боязнь публичных выступлений. Не могу сказать, что это стопроцентно про меня, но кое-что совпадает.

Александра добавляет, что на сайте компании есть чек-лист: какие анализы сдать, каких врачей посетить, что лучше съесть — «превентивные меры для здоровья».

Девушка считает, что такой тест «лишним не будет», особенно если человек хочет узнать что-то новое про свое здоровье или предупредить некоторые болезни

— Конечно, это не дает стопроцентной гарантии и защиты, но тем не менее я вижу в этом плюсы. Знаю, что многие боятся делиться своей информацией или передавать данные, но лично я не вижу в этом ничего плохого. Это лишь продвинет человечество в решении разных проблем со здоровьем.

Плюс медицина развивается в превентивную модель. Становится очевидным, что лучше предупредить болезнь, чем потом лечить. Мы все разные, и логично, что знания о себе помогают лучше понимать свой организм и свое здоровье.

«Табе ў нейкім сэнсе даюць адказ на пытанне: „Хто ты такі?“»

27-летний Андрей Дубина сделал тест, узнав про него из инстаграм-аккаунта Александра Рыбака — того самого норвежца белорусского происхождения, который победил на «Евровидении» в 2009 году.



Фото из личного архива Андрея Дубины

— Тэст мне падарыла дзяўчына на дзень нараджэння, — рассказывает парень, добавляя, что благодаря промокоду получилась минимальная цена в 59 долларов.

На вопрос, зачем ему эта процедура, Андрей признается: на самом деле просто чтобы утолить любопытство.

— Вельмі хацелася даведацца, хто я па паходжанні. У маці прозвішча Канапацкая, і ёй калісьці ва ўніверсітэце казалі, што людзі з такім прозвішчам маюць татарскае паходжанне. Было цікава высветліць, ці сапраўды гэта так (спойлер: гэта не так).

Вынікі, па шчырасці, здзівілі. Раней я думаў, што маю выключна ўсходнееўрапейскае паходжанне, ну ў лепшым выпадку невялічкі працэнт татарскіх генаў. Аднак па выніках тэста я на 45% балт, а на 55% — усходнееўрапеец. Гэта тлумачыць маё спакойнае «балтыйскае» стаўленне да некаторых рэчаў. Да таго ж адпавядае тэорыі крывіцка-балцкага паходжання беларусаў.

Андрей предупреждает: не стоит ждать от теста слишком многого.

— Ён усяго толькі прыкладна паказвае тваё паходжанне. Да таго ж, магчыма, ёсць пэўныя хібы, бо наўрад ці ў іх вялікая база па Беларусі. Некаторыя беларусы, якія рабілі тэст аднымі з першых, адзначалі, што раней аўтары тэста пазначалі: усходнееўрапеец — гэта расіянін альбо ўкраінец, а беларусаў у тым спісе ўвогуле не было. Таму ёсць пэўныя пытанні.

В будущем Андрей планирует сделать другой тест и сравнить результаты.

— Папулярнасць такіх тэстаў звязаная з тым, што, па сутнасці, ты плаціш, каб наталіць сваю цікаўнасць, — поясняет он. — Табе ў нейкім сэнсе даюць адказ на пытанне: «Хто ты такі?» На сённяшні дзень ідэнтычнасць — панятак адносны. Людзі мігруюць нашмат часцей і часам нават не ведаюць, хто іх продкі, таму тэст — адзін з самых хуткіх спосабаў высветліць сваё паходжанне. Умоўна нейкі амерыканец хоча ведаць, адкуль у яго, напрыклад, блакітныя вочы і светлыя валасы. Робіць тэст, бачыць шведскае паходжанне і ўсім распавядае пра гэта. У нейкім сэнсе гэта cool story, якую можна распавесці сябрам, інфаповад, каб напісаць пра гэта ў сацсеткі.

«Тест определяет такие вещи, как ворочаешься ли ты во сне»

30-летняя Дарья сделала тест вместе с мужем: они планировали узнать о своих предках за последние 500 лет и о том, к каким болезням у них есть предрасположенность. Причем пара купила процедуру в «черную пятницу» за полцены — 200 долларов на двоих.



Фото из личного архива Дарьи

— Мой прадедушка родился в Нью-Йорке, было интересно узнать, есть ли какие-то линии в той стороне. Но запись polak в его свидетельстве о рождении не соврала — у меня польские корни, уходящие в литовские, российские и, через 300 лет, в греческие и португальские, — рассказывает Дарья. — Я в основном рекомендую такой тест. Поплевать в пробирку очень интересно! Но если серьезно, это хорошее вложение в будущее: если выяснится, что какой-то ген отвечает за что-то важное, у нас уже будет эта информация. На e-mail придет уведомление, так как мы в базе.

Из интересного: тест определяет такие вещи, как ворочаешься ли ты во сне, краснеешь ли после алкоголя, хорошо ли переносишь лактозу. Есть ли у тебя ямочки на щеках, музыкальный слух, твой вероятный цвет глаз (у меня совпал!), веснушки, какая длина пальцев, любимый вкус мороженого, укачивает ли тебя в транспорте, родился ли ты с волосами, время, когда просыпаешься, ненавидишь ли кинзу, — это, конечно, увлекательно, но я все это и без теста знала.

На вопрос, почему, по ее мнению, многие люди делают такие тесты, Дарья ответила просто:

— Думаю, людям всегда было интересно узнавать о том, откуда они, а сейчас это совместилось с модой на здоровый образ жизни — вот все их и делают.

«Данных именно по Беларуси не очень много»

Фото: Forschungszentrum Zentrum Juelich

— Самые простые из этих тестов — на установление родственников — чем-то похожи на установление процедуры отцовства, — комментирует биоинформатик Андрей Филипчик, который сейчас работает в немецком исследовательском центре Forschungszentrum Zentrum Juelich. — Цена зависит от того, какая часть ДНК будет протестирована. Чем больше эта часть — тем дороже тест обойдется. Но при этом будет протестировано больше генетических мутаций, связанных с риском возникновения определенных заболеваний.

Я изучил тесты, которые сделали люди из этих интервью, и в них протестировано большинство наиболее распространенных заболеваний и генетических вариантов, приводящих к ним. Этих данных хватит, чтобы улучшить свой образ жизни и базовые знания о своем здоровье. Например, такой тест покажет предрасположенность к диабету, онкологическим заболеваниям и так далее.

Что же касается предков — данных именно по Беларуси не очень много, поэтому во всех подробностях узнать свое происхождение не выйдет. Да, база все время обновляется, но все равно недостаточно широка для детального анализа.