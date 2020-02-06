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Неймар назвал Месси лучшим игроком в истории

06.02.2020 08:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что аргентинец Лионель Месси является лучшим игроком в истории.

«Игра вместе с Лео была уникальным опытом, и мы стали друзьями. Из тех, кого я видел, Месси — лучший в истории!», — заявил Неймар в интервью сайту ФИФА, пишет "Новое время".

Он также сравнил его игру со своим одноклубником Килианом Мбаппе.

«Килиан — феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории», — отметил Неймар.
 
 
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Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что аргентинец Лионель Месси является лучшим игроком в истории.
 
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