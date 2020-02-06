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Неймар назвал Месси лучшим игроком в истории
Источник материала: Партизан
Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что аргентинец Лионель Месси является лучшим игроком в истории.
«Игра вместе с Лео была уникальным опытом, и мы стали друзьями. Из тех, кого я видел, Месси — лучший в истории!», —
Он также сравнил его игру со своим одноклубником Килианом Мбаппе.
«Килиан — феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории», — отметил Неймар.
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Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что аргентинец Лионель Месси является лучшим игроком в истории.
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