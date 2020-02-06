Без страха осуждения. Как «зоотехник» Константин Эрнст стал самым влиятельным человеком на российском ТВ

Источник материала: Tut.by

Константин Эрнст стоит у руля Первого канала уже более 20 лет. К высоким должностям, по его собственным словам, не стремился — даже наоборот. Только вот телевидение полюбило его больше, чем он сам, и крепко стиснуло его в своих объятиях — пришлось покориться. Он был первопроходцем, создавая современное российское телевидение, а пришел к тому, что теперь задает модные тенденции в мире ТВ-шоу. Сегодня Константин Эрнст отмечает свой 59-й день рождения. Вспоминаем самые яркие проекты этого противоречивого, но несомненно талантливого продюсера.

Родился 6 февраля 1961 года в Москве. Мама — сотрудница финансовой структуры, а отец — именитый советский биолог Лев Эрнст, который занимался генетикой, биотехнологией, селекцией сельскохозяйственных животных и даже вопросами клонирования.

Рабочие дела отца оказались очень интересными для сына. Поэтому сразу после окончания средней школы поступил на зооинженерный факультет Московской сельскохозяйственной академии.

Окончив вуз, юный Эрнст отправился на работу в НИИ, где в 25 лет защитил кандидатскую диссертацию на тему «Динамика созревания мессенджер-РНК при созревании ооцитов млекопитающих in vitro». Даже выговорить название сложно, не то что понять человеку не в теме.

Так что неудивительно, что молодому ученому предложили престижную двухлетнюю стажировку в Кембридже. Только вот Константин вдруг понял, что академическая карьера ему не подходит: детская мечта о работе в кино до сих пор не давала ему покоя.

Он увольняется и устраивается в творческое производственное объединение «Видеофильм», где снимает свою первую работу — документалку «Радио тишины» о премьере студийного альбома Бориса Гребенщикова.

Шел 1988 год. Эрнст знакомится с уже известным телевизионщиком Александром Любимовым. Они становятся хорошими приятелями: как-то раз Константин даже угнал автомобиль, чтобы отвезти в больницу Любимова. И вот известный телевизионщик предлагает ему место в программе «Взгляд». После недолгих раздумий он соглашается и проводит в проекте 2 года, совмещая роли журналиста, сценариста и режиссера.

«Однажды мы с моим приятелем Женей Додолевым пришли на какую-то гулянку, где сидели ребята из „Взгляда“ и, в частности, Саша Любимов… И я стал говорить Любимову, что все, конечно, очень клево, но стилистически неточно… На что Любимов ответил: „Ну если ты такой умник, так сделай хорошо. Через две недели эфир“… Старый телик треснул, и в этот разлом можно было войти даже с улицы».

В те же годы задумывает создать собственную передачу — «Матадор». Первый выпуск вышел в эфир в январе 1991 года, за ним второй — и так далее, вплоть до 1995 года. Венецианский кинофестиваль, Парижская неделя моды, знаменитые творческие люди, съемки самых ожидаемых фильмов — лишь малая часть тем, о которых рассказывали в «Матадоре». К слову, за глаза Эрнста многие старые знакомые до сих пор называют матадором.

1 марта 1995 года судьба телевизионщика Эрнста меняется на 180 градусов. В Москве был убит генеральный директор ОРТ Владислав Листьев — близкий друг Константина и соратник. К слову, Эрнст был чуть ли не единственным авторитетом для Листьева, когда дело касалось профессиональных вопросов.

Спустя двадцать лет после убийства Эрнст рассказал, что у него есть своя четкая и логичная версия нераскрытого преступления, только вот он не может ее озвучить из-за отсутствия юридических доказательств. А тогда, в 1995-м, пост безвременно ушедшего гендиректора предложили Эрнсту — и он отказался.

Даже сейчас он продолжал мечтать о кинокарьере. Через месяц владельцы канала вновь делают ему предложение из разряда «невозможно отказаться»: специально под него создают должность генерального продюсера. После недолгих колебаний Константин соглашается: качество контента на канале стремительно падало, и Эрнсту было тяжело на это смотреть.

«Чтобы на ОРТ не прислали комиссара в пыльном шлеме, я решил заткнуть эту пробоину сам».

Итак, в 1995 году он становится «почти самым главным» и начинает полную реорганизацию канала. Лоббирует собственную ценовую политику и переманивает аудиторию у других каналов. А еще Эрнст осуществляет свою давнюю задумку: создает телевизионное шоу, в котором современные поп-звезды поют любимые песни из советского прошлого. Так рождаются «Старые песни о главном» с композициями из 40−50-х годов. Мюзикл показывают в новогоднюю ночь, и успех у зрителей оказывается феноменальным.

В следующие два года на телеканале выходят «Старые песни о главном - 2» — родом из 60-х, а также «Старые песни о главном - 3» — про 70-е.

В это же время Эрнст создает очень ностальгический и очень трогательный «Русский проект». Режиссером выступил Денис Евстигнеев, а в главных ролях были заняты Олег Ефремов, Зиновий Гердт, Нонна Мордюкова, Никита Михалков, Римма Маркова, Олег Табаков, Лев Дуров и другие известнейшие российские актеры.

Интересует Эрнста и полный метр: в 1998 году он становится сопродюсером фильма Александра Рогожкина «Блокпост» и «Мамы» Дениса Евстигнеева. Обе картины получили высокие отзывы критиков и были отмечены огромным количеством наград на отечественных и международных кинофорумах.

С 6 сентября 1999 года Эрнст официально вступает в должность генерального директора Первого канала. Но не отказывается от продюсерской деятельности. Только в 2000 году он выпускает четыре сериала, которые впоследствии стали культовыми: «Убойная сила - 2», «Остановка по требованию», «Империя под ударом» и «Граница. Таежный роман».

«Тот, кто не смотрит телевизор и презирает телеаудиторию, ничего в этом жанре сделать не способен. Если людей не любишь, то и рассказать им ничего не сможешь».

С 2004 года Константин Эрнст повышает планку и начинает выпускать один за другим очень успешные полнометражные кинопроекты. Драма о моряках-подводниках «72 метра», экранизации фантастических романов Лукьяненко «Ночной дозор» и «Дневной дозор», киноверсия литературного супербестселлера Бориса Акунина «Турецкий гамбит», а также сиквел советского кинохита — «Ирония судьбы. Продолжение». Каждый из этих проектов становился более успешным в прокате, чем предыдущий.

Однако коммерческий потенциал картин Эрнст при их создании не ставил во главу угла: если получится хорошо — значит, будет и успешно. И если творческий процесс затягивался, а сиюминутной выгодой не пахло — продюсера это не пугало. Так для работы над байопиком «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011) понадобилось 5 лет, а для фильма «Викинг» (2016) и вовсе семь. Зато эта историческая драма стала первым российским фильмом, вошедшим в топ-десять самых кассовых мировых картин уикенда.

Эфир тем временем пополняется смелым юмористическим киноконтентом. Одним из топовых проектов становится прайм-таймовый «Прожекторперисхилтон» (2008) с самыми медийными ведущими: Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало.

«Прожектор», как и многие проекты «Первого канала», был рассчитан на достаточно современную аудиторию — такова концепция, придуманная лично Эрнстом. Чтобы привлечь к телевизору молодых и активных, Константин Эрнст придумывает специальную историю «Городские пижоны» — это ночной эфир, в котором транслировали телесериалы по самым популярным поисковым запросам и статистике скачивания в интернете. Так на первом показали «Офис», Californication, «Шерлока», «Карточный домик» и другие мировые хиты.

«Когда говорят: „все женщины“, или „все мужчины“, или „все телевидение“, — все, что идет после „все“, является чушью. Телевидение разное».

Во время проведения «Евровидения-2009» в Москве Эрнст также не остается в стороне: его назначают заместителем председателя оргкомитета конкурса. И — вуаля! — аудитория «Евровидения-2009» в Европе составила рекордные для конкурса 122 миллиона человек, а это 55,5% всех телезрителей того дня.

5 лет спустя Эрнст выступил креативным продюсером и автором сценариев церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Он возглавил рабочую группу из 12 тысяч человек со всего мира.

Самыми яркими моментами стали представление истории XX века, рассказанной языком русского авангарда. Константин Львович, обожающий этот период в искусстве, не смог не поделиться его великолепием с гостями игр.

Не обошлось и без скандалов: одно из пяти Олимпийских колец из-за технических неполадок не раскрылось во время церемонии открытия. Константин Эрнст разобрал ошибки и даже успел поиронизировать на эту тему на церемонии закрытия: танцовщики сформировали пять колец, одно из которых — самое правое — раскрылось не сразу.

Второй скандал во время церемонии открытия произошел с певицей Земфирой. С ней не согласовали использование в шоу ремикса песни «Хочешь?». Она отреагировала резко, написав послание на главной странице своего сайта: «Первый канал проигнорировал все возможные договоренности и использовал мой трек без согласия. Это прямое нарушение авторских прав. Это беспредел. Открытие отличное! Костя, поздравляю! Но что это за говно? Вы делаете все что хотите?»

В ответ Эрнст выступил с заявлением, что певица, видимо, забыла, что он «знал Земфиру с самого начала, когда еще никто не знал, и для Земфиры, для ее карьеры сделал очень много». И когда она нарушила «контракт с компанией, которой в то время я руководил, REAL Records, я не стал подавать на нее в суд». Но если сейчас Земфира хочет разборок — она их получит».

Певица предпочла удалить свое послание и не развивать конфликт. А Эрнст получил за организацию шоу на играх орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Человека года» и «Продюсера года» по версии журнала GQ, премию «Сделано в России — 2014» от «Сноба», Гран-при национальной премии «Событие года» на «Тэфи», четыре номинации и одну награду на «Эмми».

«Это вечное русское убеждение, мол, я лучше и я честнее, и я не богат и не знаменит только потому, что я не хочу во всем этом мараться. Это такое счастливое оправдание своей лени и пассивности».

Проекты Константина Эрнста то и дело мелькают на экране, в отличие от него самого. Разве что мы регулярно видим его в качестве бессменного председателя жюри Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

А вот его личная жизнь — под запретом. Известно, что до недавнего времени он не был женат, но в отношениях отличался достаточным постоянством. За всю свою жизнь он связал себя отношениями только с тремя женщинами, что может быть многовато для обычного человека, но очень мало для известной персоны из мира шоу-бизнеса. Его первой спутницей стала театральный критик Анна Силюнас. В 1994-м у них родилась общая дочь Александра. Но вскоре пара распалась.

С 1998-го года Константин Эрнст был вместе с президентом телекомпании «Красный квадрат» Ларисой Синельщиковой. Эта связь, продлившаяся более 10 лет, так и не закончилась браком.

А вот на своей следующей подруге, актрисе Софье Заике, которая младше на 27 лет, Константин женился. Правда, до этого знаменательного события Софья успела подарить ему двух дочерей-погодок. Младшая появилась на свет в июне 2017-го, а в июле ее родители официально оформили отношения.

Через год Константин Эрнст отметит свое 60-летие, но вряд ли это будет поводом, чтобы этот человек хоть на минутку сбавил свой рабочий темп. Наоборот, свою круглую дату он отметит выходом нового проекта — полнометражной экранизацией «Мастера и Маргариты».

«Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения.

А то, что роман никогда не был закончен автором и в нем остаются зазубрины, лишний повод надеяться, что удастся сделать сильную картину. Так как экранизации завершенных и совершенных романов никогда не получаются равными первоисточнику».