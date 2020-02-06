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В Совете Европы договорились, как будут наказывать государства за злостные нарушения

06.02.2020 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет министров Совета Европы принял новую санкционную процедуру для государств, совершивших серьезные нарушения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Совета Европы.

В своем решении Комитет министров подчеркивает важность конструктивного диалога и сотрудничества с целью заставить государство-члена придерживаться обязательств и принципов организации, заявили в Совете Европы.

"Я приветствую принятые сегодня Комитетом министров и Парламентской Ассамблеей на прошлой неделе решение о принятии новой процедуры. Как заявили министры иностранных дел Совета Европы на своей встрече в Хельсинки в мае прошлого года, эта процедура поможет сделать действия организации более последовательными и более эффективными", - заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Одобренное комитетом министров решения почти не отличается от принятого на прошлой неделе депутатами ПАСЕ.

Из отличий – государству-нарушителю дается более долгий срок на исправление нарушений. Такой срок увеличен с 9 до 12 месяцев.

Как сообщалось, по новым правилам, ныне существующая "обычная" процедура санкций должна быть задействована только для не очень серьезных нарушений. Зато в случае "серьезных нарушений" должна быть задействована новая процедура, одной из задач которой заявлено "избежания санкций".

Предполагается, что для введения любых ограничений против "серьезного нарушителя" должно быть общее согласие трех органов – ПАСЕ, Комитета министров и генсека Совета Европы.
 
 
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Комитет министров Совета Европы принял новую санкционную процедуру для государств, совершивших серьезные нарушения.
 
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