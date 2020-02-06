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В США умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас

06.02.2020 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 февраля в США умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года.

Об этом в Facebook написал его сын, также актер Майкл Дуглас. "С огромной печалью мы с моими братьями сообщаем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 года. В мире он был легендой, актером из золотого века фильмов, что пережил свои золотые годы, гуманитарий, который был привержен к справедливости и причине, он верил в установление стандарта, к которому мы стремимся. Но для меня и моих братьев Джоэля и Питера он был просто папой, для Кэтрин - замечательным свекром, своим внукам и правнуку - любящим дедушкой, и для его жены Энн - замечательным мужем", - отметил Майкл Дуглас.

Он добавил, что "жизнь Кирка была хорошо прожита, и он оставляет наследие в фильме, которое будет передаваться следующим поколениям, и история прославленного мецената, который работал на помощь общественности и ради приближения мира на планете. Позвольте закончить словами, которые я сказал ему в последний день рождения (9 декабря), и которые всегда будут оставаться правдой: "Папа, я тебя так люблю, и я так горжусь тем, что твой сын!". 


Кирк Дуглас родился в пригороде Нью-Йорка в семье еврейских эмигрантов в США из Российской империи (с города Чаусов нынешней Беларуси). С рождения его звали Иссур (Иззи) Данилович Демский, имя изменил впоследствии. 

Окончил Сент-Лоренський университет и академию драматического искусства в Нью-Йорке. Во время Второй мировой войны после окончания мичманской школы служил лейтенантом в военно-морском флоте США. 

Кирк Дуглас является лауреатом почетного "Оскара" "за выдающийся вклад в развитие киноискусства" (1996). Также номинировался за роли в фильмах "Чемпион" (1949), "Негодяй и красавица" (1952), "Страсть к жизни" (1956). 

В 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт. После того он перестал сниматься в кино. Окончательно от последствий болезни так и не оправился, передвигался на инвалидной коляске, пишет УНИАН.
 
 
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5 февраля в США умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года.
 
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